Payas?ta silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
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Payas?ta silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

HATAY'ın Payas ilçesinde husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Payas?ta silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
28.04.2020 21:29 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:29

HATAY'ın Payas ilçesinde husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Payas ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı yanında meydana gelen olayda iddiaya göre iki grup arasında alacak-verecek tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.A. (34), M.A. (40), K.K. (34) ile M.K. (40) yanlarında bulunan silahlarla birbirine ateş etti. Çıkan silahlı kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada Ekrem A. ile Mehmet K., silahla vurularak hayatını kaybederken, K.K., M.A. ile bir işyerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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