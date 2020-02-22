Payas'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi
Payas Kaymakamı Polat Kara başkanlığında kentte otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.
Payas Kaymakamı Polat Kara başkanlığında kentte otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.
Kara, Kaymakamlık toplantı salonundaki programda, çok sayıda insanın otobüslerle seyahat ettiğini hatırlattı.
Yolcuların can güvenliğinin sağlanması için kurallara uygun hareket edilmesi gerektiğini belirten Kara, "Bizler de denetimlerimizi ve uygulamalarımızı bu bilinçle yapmalıyız." dedi.