Payas'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi
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Payas'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi

Payas Kaymakamı Polat Kara başkanlığında kentte otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

22.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:44
Payas'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi

Kaymakamı Polat Kara başkanlığında kentte otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Kara, toplantı salonundaki programda, çok sayıda insanın otobüslerle seyahat ettiğini hatırlattı.

Yolcuların can güvenliğinin sağlanması için kurallara uygun hareket edilmesi gerektiğini belirten Kara, "Bizler de denetimlerimizi ve uygulamalarımızı bu bilinçle yapmalıyız." dedi.

Kaynak: AA
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