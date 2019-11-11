Payas'ta öğrenciler için yapay zeka takımı kuruldu

11.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:50

Payas ilçesinde lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri arasında yapay zeka takımları oluşturuldu.

Payas Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Payas Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi (PayaSTEM) bünyesinde oluşturulan lise, ortaokul ve ilkokul toplam 47 öğrencinin yer aldığı yapay zeka takımı kuruldu.

Merkezi ziyaret eden Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, burada yaptığı açıklamada, merkezin öğrenciler için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Yapay zeka merkezi sayesinde öğrencilerin başarılı işlere imza atacağına inandığını belirten Karahan, desteklerinden dolayı Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'a teşekkür etti.

Merkezin Müdürü koordinatörü Cem Kağar da, ziyaretçilere süreç içerisinde öğrencilere uygulanacak program hakkında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA