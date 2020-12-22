Payas'ta kısıtlama denetimi

Hatay'in Payas ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta iç her gün saat 21: 00 - 05: 00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Asayiş ve trafik ekipleri şehrin önemli noktaları olan Öğretmenevi, Atatürk Caddesi gibi bölgelerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, belgeli bir şekilde mazereti olan vatandaşlara kolaylık sağlayarak, geçişlerine izin verirken, mazeret belgesi olmayan sürücüler ve araç içerisindeki vatandaşlara ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı