PAYAS'ta heyelandan zarar gören isale hattı onarıldı
HATSU doğal afetler sonrasında dağlarda bulunan içme suyu hatlarında ve gözlerde oluşan sorunlarla mücadeleyi sürdürüyor.
Dağ yamaçlarından meskenlere kadar ulaştırılan ana isale içme suyu şebekelerinde oluşan sorunlara ivedi bir şekilde müdahalesini sürdüren Genel Müdürlük, yağan yağışlar sonrasında oluşan heyelan nedeniyle içme suyu hatlarında meydana gelen su kaybını önlemek adına mücadelesini sürdürüyor.
ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne gelen bildirimleri değerlendiren HATSU ekipleri, Payas ilçesinin içme suyunu besleyen Karbeyaz Mahallesi Bayraktepe mevkiinde bulunan 400'lük ana isale hattında toprak kayması nedeniyle oluşan arızayı gidermek amacıyla hızlıca müdahale ederek patlak oluşan bölgeyi yeniledi.
Kaynak: Bültenler
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