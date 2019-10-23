Payas'ta çınar ağacına bakım

23.10.2019 10:00

Hatay'ın Payas ilçesinde 600 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacına Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bakım yapıldı.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı görevlileri, dallarında kuruma, böceklenme, oyuk ve çatlakların bulunduğu ağaca ilaçlama yaptı.

Ekipler, ağacın gövdesinde bulunan oyukları da özel bir macunla kapattı.

Kaynak: AA