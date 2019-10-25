Payas'ta atık pil toplayan öğrencilere hediye

Payas'ta atık pil toplayan öğrencilere hediye

Hatay'ın Payas ilçesinde en fazla atık pil toplayan okulun öğrencilerine masa tenisi seti hediye edildi.

25.10.2019 12:44
Payas'ta atık pil toplayan öğrencilere hediye

Hatay'ın Payas ilçesinde en fazla atık pil toplayan okulun öğrencilerine masa tenisi seti hediye edildi.

İlçede çevre bilincini aşılamak ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak amacıyla okullarda atık pil toplama etkinliği düzenlendi.

Yaklaşık 120 kilo atık pil toplayan Çağlalık İlkokulu öğrencilerine Payas Kaymakamı Polat Kara, gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Kaymakam Kara daha sonra öğrencilere masa tenisi seti hediye etti.

Kaynak: AA
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