Payas'ta atık pil toplayan öğrencilere hediye
Hatay'ın Payas ilçesinde en fazla atık pil toplayan okulun öğrencilerine masa tenisi seti hediye edildi.
Hatay'ın Payas ilçesinde en fazla atık pil toplayan okulun öğrencilerine masa tenisi seti hediye edildi.
İlçede çevre bilincini aşılamak ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak amacıyla okullarda atık pil toplama etkinliği düzenlendi.
Yaklaşık 120 kilo atık pil toplayan Çağlalık İlkokulu öğrencilerine Payas Kaymakamı Polat Kara, gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.
Kaymakam Kara daha sonra öğrencilere masa tenisi seti hediye etti.