Payas Kaymakamı Kara resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti
Payas Kaymakamı Polat Kara, 73. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası nedeniyle ilçede düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti.
26.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:16
Payas Kaymakamı Polat Kara, 73. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası nedeniyle ilçede düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti.
Kara, dereceye giren Nisa Serçe, Elif İrem Yanık ve Nursima Aksay'ı tebrik etti.
Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Kaymakam Kara, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA