Payas Kaymakamı Kara, başarılı sporcuyu ağırladı

20.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:29

Payas Kaymakamı Polat Kara, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya'da yapılan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası'nda 3. olan Hataylı öğrenciyi kabul etti.

Kara, kabulünde, 11 ülkeden 1050 sporcunun katıldığı şampiyonada, minikler kategorisinde 3. olan Payas Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mehmet Kayra Kantaş'ı tebrik etti.

Sağlıklı nesillerin yetişmesindeki ön koşulun spor olduğunu belirten Kara, spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA