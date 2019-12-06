Payas Kaymakamı Kara, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Payas Kaymakamı Kara, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Payas Kaymakamı Polat Kara, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:32
Payas Kaymakamı Kara, AA'nın

Kaymakamı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kara, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kara, kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun, "Selin ardından", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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