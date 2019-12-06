Payas Kaymakamı Kara, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Payas Kaymakamı Polat Kara, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Payas Kaymakamı Polat Kara, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kara, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Kara, haber kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun, "Selin ardından", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.