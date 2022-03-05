Payas Emniyeti sürücüleri bilgilendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Payas Emniyeti sürücüleri bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Payas Emniyeti sürücüleri bilgilendirdi

Hatay'ın Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde uygulama yaptı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, sürücülere emniyet kemeri, kask kullanımı, yaya önceliği, hız kuralları ve cep telefonu kullanımıyla ilgili bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı.

Bilgilendirmede sürücülerin trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları, takip mesafelerini korumaları, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeleri, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, hızdan kaçınmaları, alkollü olarak araç kullanmamaları ve mutlak surette emniyet kemeri takmaları istendi. - HATAY

Payas Emniyeti sürücüleri bilgilendirdi

Payas Emniyeti sürücüleri bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Trafik Denetleme, Hisarcık, Hatay, Payas, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title