Payas Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen 3 araç hizmete alındı

PAYAS, HATAY (İHA) - Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen 3 ekip aracı, hizmete alındı.

Payas Toplumsal Huzur ve Güvenliğini Destekleme ve Yardımlaşma Derneği tarafından Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen 3 hafif ticari araç, törenle anahtarları teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını söyledi Arıbaş, bağışta bulunan iş adamlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından araçlar, kurban kesilip dualar edildikten sonra Payas Toplumsal Huzur ve Güvenliğini Destekleme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Enver Höbek, emniyet personellerine plaket verdi.

Törene, Payas Kaymakamı Dr. Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İlyas Göbelek, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, iş adamları ve emniyet personeli katıldı. - HATAY