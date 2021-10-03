HATAY PAYAS AÇIKLARINDA HORTUM

HATAY'ın Payas ilçesi açıklarında çıkan ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen hortum, çevredeki ilçelerden de izlendi. Denizden sahile doğru ilerleyen hortum, kıyıya ulaşamadan etkisini yitirdi.

Sağanak yağış ve rüzgarın etkili olduğu Payas açıklarında saat 10.00 sıralarında hortum çıktı. Paniğe kapılan vatandaşlar, cep telefonlarıyla hortumu görüntüledi. Çevredeki ilçelerden de izlenen hortum, bir süre kıyıya doğru ilerledi. Kıyıya ulaşamadan etkisini yitirerek kaybolan hortum, zarara neden olmadı.