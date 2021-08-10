PAX Australia 2021 ertelendi!
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PAX Australia 2021 ertelendi!

PAX Australia 2021 ertelendi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Melbourne merkezli oyun kongresi Pax Australia 2021'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla etkinliğin bir sonraki yıla ertelendiği duyuruldu.

PAX, dünyanın önde gelen yayıncılarını ve oyun geliştiricilerini ağırlayan ve hayranlarıyla buluşmasını sağlayan bir festivaldir. PAX, oyun fuarından çok interaktif şekilde eğlenebildiğiniz, birçok turnuva içeren, seminer ve panellerin olduğu bir etkinlik.

Geçtiğimiz bir buçuk yıl, dünya çapında oyun sektöründeki büyük kongrelerin hem hayranları hem de yönetimi için zor bir dönem oldu. Bu yıl Avustralya'da yapımlası planan Pax Australia 2021, devam eden pandemi nedeniyle iptal edildi.

PAX AUSTRALIA 2021 BİR SONRAKİ YILA ERTELENDİ

Etkinliğin, PAX Australia'nın geçen yıl iptal edilmesinin ardından Avustralya'nın Melbourne kentindeki Melbourne Kongre Merkezi'nde 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanıyordu. Kongre, çeşitli farklı oyun stilleri için kurulumların yanı sıra hafta sonu boyunca birden fazla video oyunu turnuvası yapılacak şekilde ayarlanmıştı. Konsere katılacak geliştiriciler ve sanatçılar hakkında duyuru yapılmadı, ancak PAX Australia'nın resmi Twitter hesabından bir açıklama paylaşıldı.

PAX Australia 2021 ertelendi!

PAX Australia'nın resmi twitter hesabı dün, yıllık kongrenin Ekim ayında beklenen tarihinden itibaren bir sonraki karara kadar ertelendiğini duyurdu. PAX, bu yılın başlarında iptal edilen PAX East'in ardından, gecikmenin birincil nedeni olarak COVID-19 pademisinin devam eden etkisine atıfta bulundu. PAX Australia, pandemi boyunca hayranlara destekleri için teşekkür etti ve hayranlara gelecekteki güncellemeler için takipte kalmalarını belirtti.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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