Pawel Raczkowski kimdir? Marsilya-Galatasaray maçı hakemi Pawel Raczkowski kimdir, kaç yaşında, nereli? Pawel Raczkowski hangi ülkenin hakemidir? - Haberler
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Pawel Raczkowski kimdir? Marsilya-Galatasaray maçı hakemi Pawel Raczkowski kimdir, kaç yaşında, nereli? Pawel Raczkowski hangi ülkenin hakemidir?

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Pawel Raczkowski kimdir? Marsilya-Galatasaray maçı hakemi Pawel Raczkowski kimdir, kaç yaşında, nereli? Pawel Raczkowski hangi ülkenin hakemidir?

30 Eylül Perşembe bugün oynanacak olan Marsilya-Galatasaray maçının hakemi Pawel Raczkowski olacak. Futbol severler maçın hakemi kim olacak merak etti. Peki, Pawel Raczkowski kimdir? Marsilya-Galatasaray maçı hakemi Pawel Raczkowski kimdir, kaç yaşında, nereli? Pawel Raczkowski hangi ülkenin hakemidir? İşte Pawel Raczkowski hakkında bilgiler...

Pawel Raczkowski kimdir, kaç yaşında? Pawel Raczkowski hangi ülkenin hakemidir? Pawel Raczkowski nereli? Pawel Raczkowski doğum tarihi kaç? Pawel Raczkowski yönettiği maçlar hangileri? Marsilya-Galatasaray maçı hakemi Pawel Raczkowski kimdir, kaç yaşında, nereli? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

PAWEL RACZKOWSKİ KİMDİR?

Pawel Krzysztof Raczkowski (10 Mayıs 1983), Ekstraklasa'da görev yapan Polonyalı bir futbol hakemidir. 2013'ten beri FIFA hakemi ve UEFA birinci kategori hakemi olarak sıralanıyor.

30 EYLÜL MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİMDİR?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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Haber: Pawel Raczkowski kimdir? Marsilya-Galatasaray maçı hakemi Pawel Raczkowski kimdir, kaç yaşında, nereli? Pawel Raczkowski hangi ülkenin hakemidir? - Haberler
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