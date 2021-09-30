Pawel Raczkowski kimdir? Marsilya-Galatasaray maçı hakemi Pawel Raczkowski kimdir, kaç yaşında, nereli? Pawel Raczkowski hangi ülkenin hakemidir?

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PAWEL RACZKOWSKİ KİMDİR?

Pawel Krzysztof Raczkowski (10 Mayıs 1983), Ekstraklasa'da görev yapan Polonyalı bir futbol hakemidir. 2013'ten beri FIFA hakemi ve UEFA birinci kategori hakemi olarak sıralanıyor.

30 EYLÜL MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİMDİR?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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