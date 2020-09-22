Pawel Olkowski: Galibiyet için gidiyoruz
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Pawel Olkowski: Galibiyet için gidiyoruz

Gaziantep Futbol Kulübü'nün savunma oyuncusu Pawel Olkowski, Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe maçına 3 puan almak için gideceklerini söyledi.

Pawel Olkowski: Galibiyet için gidiyoruz
22.09.2020 19:54 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:59

Gaziantep Futbol Kulübü'nün savunma oyuncusu Pawel Olkowski, Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe maçına 3 puan almak için gideceklerini söyledi.

Süper Lig'in 3'ürcü haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, çalışmalarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde kırmızı siyahlı futbolculardan Olkowski, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Olkowski yaptığı açıklamada, geçen hafta 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Geçen hafta sadece bir puan kazanabildiklerini hatırlatan Olkowski, "Bunun için gerçekten üzgünüz. Son saniyelerde gelen golden dolayı 2 puanı kaybettik. Bundan dolayı morelimiz çok bozuk ama önümüzdeki maça hazırlanıyoruz, konsantre oluyoruz. Bu hafta umarım daha iyi sonuçlar alırız" dedi. Olkowski, deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasına iyi sonuç almak için gideceklerini ifade ederek, en iyi sonucun galibiyet olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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