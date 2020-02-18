Pavlopulos'un hadsiz sözlerine Çavuşoğlu'ndan sert cevap
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Pavlopulos'un hadsiz sözlerine Çavuşoğlu'ndan sert cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Batı Trakya'da yaşayan Türkler için "Müslüman Yunan Azınlık" ifadesi kullanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Siz ne derseniz deyin;

18.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:31
Pavlopulos'un hadsiz sözlerine Çavuşoğlu'ndan sert cevap

Dışişleri Bakanı , Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, 'da yaşayan Türkler için "Müslüman Yunan Azınlık" ifadesi kullanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak" ifadelerini kullandı.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un hadsiz sözlerine yönelik sert bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Batı Trakya ziyaretinde Müslüman Türk Azınlığın kimliğine yönelik "Müslüman Yunan Azınlık" ifadesi kullanan Pavlopulos'a, "Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa Yunan Müslüman azınlık demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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