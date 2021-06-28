Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca kaç yaşında, nereli? Paulo Fonseca biyografisi!

Futbol hayatı boyunca sırasıyla; Barreirense, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela'da forma giyen Mozambik asıllı Portekizli futbol adamı, 2005 yılında kramponlarını asmıştır. Peki, Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca kaç yaşında, nereli? Paulo Fonseca mesleği nedir? Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı? Paulo Fonseca hayatı ve biyografisi nedir?

Futbol hayatı boyunca sırasıyla; Barreirense, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela'da forma giyen Mozambik asıllı Portekizli futbol adamı, 2005 yılında kramponlarını asmıştır. Peki, Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca kaç yaşında, nereli? Paulo Fonseca mesleği nedir? Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı? Paulo Fonseca hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

PAULO FONSECA KİMDİR?

Tam adı Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca olan başarılı teknik direktör, 5 Mart 1973 yılında Mozambik'te dünyaya geldi. Futbol hayatı boyunca sırasıyla; Barreirense, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela'da forma giyen Mozambik asıllı Portekizli futbol adamı, 2005 yılında kramponlarını astı.

PAULO FONSECA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

32 yaşında teknik adamlık kariyeri başlayan Fonseca, Portekiz ekibi Estrela Amadora'da kulübeye indi. Burada 2 yıl geçiren ve ardından sırasıyla Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves'te çalıştı. 2012'de Paços de Ferreira'nın başına geçen Fonseca, burada çıktığı 41 maçta 1.93 puan ortalaması yakaladı ve ülkenin en köklü ekiplerinden Porto'ya imza attı, kariyerinin ilk kupasını burada kazandı.

İlerleyen süreçte ise işler yolunda gitmedi. Porto'da beklentilerin altında kalan Portekizli hoca, Benfica'nın gerisinde kalınca görevinden ayrıldı. Mavi Beyazlı ekipte sadece 37 maça çıkabilen Fonseca, 2014'te eski takımı Paços de Ferreira'ya döndü.

2. Paços döneminde 39 maça çıkan ve 14 galibiyet, 12 beraberlik, 13 mağlubiyet alan Fonseca, 2015'te adını duyuracağı Braga'nın başına geçti.

Braga'da 1.82 puan ortalaması yakalayan ve Portekiz Kupa Şampiyonluğu yaşayan Fonseca, ilk kez ülke dışına çıktı, 2016/17'de Shakhtar Donetsk'in başına geçti. 12 yıllık Mircea Lucescu döneminin ardından Shakhtar'a imza atan Fonseca'nın adı o dönem Trabzonspor 'la da anıldı.

Shakhtar Donetsk'te kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Portekizli teknik adam, Ukrayna'da geçirdiği 3 yılda 3 lig, 3 Ukrayna Kupası ve 1 Ukrayna Süper Kupası kazandı.