Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca kaç yaşında, nereli? Paulo Fonseca biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca kaç yaşında, nereli? Paulo Fonseca biyografisi!

Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca kaç yaşında, nereli? Paulo Fonseca biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Futbol hayatı boyunca sırasıyla; Barreirense, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela'da forma giyen Mozambik asıllı Portekizli futbol adamı, 2005 yılında kramponlarını asmıştır. Peki, Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca kaç yaşında, nereli? Paulo Fonseca mesleği nedir? Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı? Paulo Fonseca hayatı ve biyografisi nedir?

Futbol hayatı boyunca sırasıyla; Barreirense, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela'da forma giyen Mozambik asıllı Portekizli futbol adamı, 2005 yılında kramponlarını asmıştır. Peki, Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca kaç yaşında, nereli? Paulo Fonseca mesleği nedir? Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı? Paulo Fonseca hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

PAULO FONSECA KİMDİR?

Tam adı Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca olan başarılı teknik direktör, 5 Mart 1973 yılında Mozambik'te dünyaya geldi. Futbol hayatı boyunca sırasıyla; Barreirense, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela'da forma giyen Mozambik asıllı Portekizli futbol adamı, 2005 yılında kramponlarını astı.

PAULO FONSECA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

32 yaşında teknik adamlık kariyeri başlayan Fonseca, Portekiz ekibi Estrela Amadora'da kulübeye indi. Burada 2 yıl geçiren ve ardından sırasıyla Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves'te çalıştı. 2012'de Paços de Ferreira'nın başına geçen Fonseca, burada çıktığı 41 maçta 1.93 puan ortalaması yakaladı ve ülkenin en köklü ekiplerinden Porto'ya imza attı, kariyerinin ilk kupasını burada kazandı.

İlerleyen süreçte ise işler yolunda gitmedi. Porto'da beklentilerin altında kalan Portekizli hoca, Benfica'nın gerisinde kalınca görevinden ayrıldı. Mavi Beyazlı ekipte sadece 37 maça çıkabilen Fonseca, 2014'te eski takımı Paços de Ferreira'ya döndü.

2. Paços döneminde 39 maça çıkan ve 14 galibiyet, 12 beraberlik, 13 mağlubiyet alan Fonseca, 2015'te adını duyuracağı Braga'nın başına geçti.

Braga'da 1.82 puan ortalaması yakalayan ve Portekiz Kupa Şampiyonluğu yaşayan Fonseca, ilk kez ülke dışına çıktı, 2016/17'de Shakhtar Donetsk'in başına geçti. 12 yıllık Mircea Lucescu döneminin ardından Shakhtar'a imza atan Fonseca'nın adı o dönem Trabzonspor 'la da anıldı.

Shakhtar Donetsk'te kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Portekizli teknik adam, Ukrayna'da geçirdiği 3 yılda 3 lig, 3 Ukrayna Kupası ve 1 Ukrayna Süper Kupası kazandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Hande Erçel Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Metin Oktay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca kaç yaşında, nereli? Paulo Fonseca biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 20:49:26. #1.15#

title