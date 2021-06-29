Paulo Fonseca kimdir? Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Paulo Fonseca kaç yaşında, aslen nerelidir? Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı?

Ali Koç'un ismini sır gibi sakladığı ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Fonseca, internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. 30 Haziran 2021 tarihinde Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca kaç yaşında, aslen nerelidir?

Roma'nın Mourinho ile anlaşmasının ardından Fonseca ile sözleşme imzalamayacağı kesinleşmişti. 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşmesi gereği başka bir takımla resmi olarak anlaşamayacak olan Fonseca ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Son iki sezonda İtalyan ekibi Roma'nın teknik adamlığını yapan Portekizli çalıştırıcı Fonseca ile Fenerbahçe'nin anlaştığı iddiası ile birlikte Fonseca internette en çok aratılan isimler arasında yer aldı. Paulo Fonseca ile ilgili detaylı bilgilere, geçmiş kariyerlerine ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

PAULO FONSECA KİMDİR?

Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca5 Mart 1973 yılında doğan Portekizli teknik direktör ve eski futbolcu. 2005'te futbolu bırakıp teknik direktörlük yapmaya başlamıştır.

Futbolculuk Kariyeri

Portekizli Mozambik'in Nampula kentinde asker bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Fonseca, ailesi Barreiro'ya taşındığında 1 yaşındaydı. 14 yıl profesyonel futbol oynadı, memleketi FC Barreirense ile üçüncü ligde başladı ve 1995-96 sezonunda Leça FC ile doğrudan Primeira Liga'ya geçti ,Kulübüyle lig maçlarının 21'inde 11'de başladı. Takımı Ligi 14. sırada bitirerek küme düşmekten kıl payı kurtuldu. Transfer döneminde Belenenses kulübü ilk tercihi oldu. Ardından CS Marítimo, Vitória SC ve CF Estrela da Amadora formaları giydi. Fonseca Haziran 2005'te 32 yaşında emekli oldu .

Teknik Direktörlük Kariyeri

Fonseca, emekli olduktan hemen sonra teknik direktörlüğe başladı başladı ve iki yıl futbolculuğu bıraktığı Estrela da Amadora takımı genç takımının başında kaldı.Pinhalnovense takımıyla Taça de Portugal Kupasında 2009–2010 ve 2010–2011 sezonlarında çeyrek finali gördü.

Fonseca, 2011–2012 sezonunda CD. Aves anlaştı. Takımı üçüncü sıraya taşıdı. Ertesi sezon F.C. Paços de Ferreira, kulübüyle sözleşme imzaladı ve yine ligi üçüncü olarak bitirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazanmıştır.

Fonseca 10 Haziran 2013 tarihinde FC Porto ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Vitória Guimarães SC karşı 3-0 kazanarak Supertaça kupasını kaldırma başarısını gösterdi.

Fonseca, 5 Mart 2014'te, Porto'nun ligde üçüncü sırada ve lider Benfica'nın dokuz puan gerisinde yer almasından dolayı görevinden alındı. Daha önce 12 Ocak'ta yaptığı konuşmada Porto'nun Benfica'ya karşı son maça şampiyon olarak çıkacağını belirtmişti.

Fonseca 2014 -2015 sezonundaPaços Ferreira ile anlaştı ve ligi 8. sırada tamamladı. Ertesi sezon Braga ile anlaşan Fonseca, ligi 4. sırada bitirdi ve Taça de Portugal Finalinde Porto'yu Penaltılar'da 6-4 yenerek kupayı evine götürdü.

31 Mayıs 2016'da Fonseca, kariyerinde ilk kez yurt dışında bir takımla anlaştı. Daha önce 12 sezon boyunca MirceaLucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk sezonunda Ukrayna Premier Ligi veUkrayna Kupası'nı kazanan teknik adam, Ukrayna Süper Kupası Final Maçı'nda Dynamo Kyiv'e penaltılar sonucunda 5-4 mağlup olarak kupayı kaybetti. Ertesi sezon 3'te 3 yaparak, Ukrayna Premier Ligi, Ukrayna Kupası veUkrayna Süper Kupası'nı kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına ismini yazdırdı. Son 16'da Roma ile karşılaşan Shaktar ilk maçı 2-1 kazanmasına karşın ikinci maçı 1-0 kaybederek deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

2018-2019 sezonunda da Ukrayna Premier Ligi ve Ukrayna Kupası'nı Shaktar ile kazanan Fonseca, Ukrayna Süper Kupası'nda ise rakibi Dynamo Kyiv'e 1-0 yenilerek kupayı kıl payı kaçırdı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester City, Lyon ve Hoffenheim ile F grubunda mücadele eden Shaktar 6 puan ile grubu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi son 32 arasında mücadele etmeye hak kazandı. Burada Eintracht Frankfurt ile eşleşen Shaktar ilk maçı 2-2 berabere bitirirken, ikinci maçta Alman ekibine 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Fonseca, 11 Haziran 2019 tarihinde Roma ile anlaştı. Roma ile ilk sezonu olan 2019-2020 sezonunu 5. sırada tamamlayan Fonseca, İtalya Kupası'nda çeyrek final gördü. Avrupa Ligi'nde ise son 16 başarısı gösteren Fonseca, son 16'da daha sonra kupayı müzesine götürecek olan Sevilla ile eşleşti ve 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Fonseca 2020-2021 sezonunda Roma, Serie A'yı 7. sırada tamamlarken, İtalya Kupası'na son 16'da Spezia Calcio'ya 3-0 yenilerek veda etti. Fonseca, Roma ile Avrupa Ligi'nde Yarı Final'de Manchester United'a ilk maçta 6-2 yenildi. İkinci maçta 3-2 galip gelse de, ilk maçta aldığı ezici mağlubiyet ile Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda etti.