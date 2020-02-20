Paulo Dybala'nın Juventus'taki En iyi 10 Golü

20.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:20

2015 yılında Juventus'a katılan Paulo Dybala, aradan geçen dört senede İtalyan ekibinin hücumdaki kilit isimlerinden biri haline geldi. Kanat, forvet arkası ve forvet pozisyonlarında oynayarak birçok farklı rolde üstün performans veren Dybala, Juventus'la 213 maçtaa 90 gol 35 asistle imza attı. İşte Dybala'nın sizin icin seçtiğimiz en güzel 10 golü..