Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, "Okçu'nun Yolu" (The Archer) isimli son kitabını olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a adadı. Bu olayın üzerine vatandaşlar Paulo Coelho kimdir? Paulo Coelho kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Türkçe'ye çevirilen eserleri nelerdir? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde...

PAULO COELHO KİMDİR?

Paulo Coelho, 24 Ağustos 1947 Rio de Janerio doğumlu, Brezilyalı roman ve söz yazarıdır.

Paulo Coelho yazarlığa başlamadan önce ülkesinde tanınan bir şarkı sözü yazarıydı. Bir süre gazetecilik de yapan Paulo Coelho, 1986 yılında Hristiyanların Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya'da Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel hac yolculuğunu yaptı. Bu deneyimini Hac (özgün adı: "The Pilgrimage") adlı kitabında anlattı. 1988 yılında yayınlanan romanı Simyacı, Coelho'yu en çok okunan çağdaş yazarlardan biri yaptı. 42 ülkede yayınlanan, 26 dile çevrilen Simyacı, benzersiz bir başarıya ulaştı ve bu kitap sayesinde Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar oldu. Paulo Coelho'nun kurduğu Paulo Coelho Enstitüsü, ülkesindeki yoksul çocuk ve yaşlılara yardım etmektedir. Coelho, UNESCO'nun Kültürlerarası Diyaloglar programında danışman olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nu düzenleyen Schwab Vakfı'nın yönetim kurulundadır. Paulo Coelho pek çok saygın ödülün sahibi oldu; bunlar arasında Dünya Ekonomik Forumu'nun verdiği Crystal Award ve Fransız Légion d'Honneur nişanı da vardır. Yazar 2002 yılında Brezilya Edebiyat Akademisi'ne kabul edildi. Coelho, ayrıca pek çok saygın basın kuruluşu için haftalık köşe yazıları yazmaktadır. Paulo Coelho Rio de Janerio'da yaşamaktadır.

Son romanı Elif, Portekizce'den sonra ilk olarak Türkçeye çevrildi ve Mart 2011'de yayınlandı. Romanda, yazar ve yetenekli bir keman virtüözü, sıradışı genç bir Türk kızı Hilal'in Sibirya'yı baştan başa geçecekleri bir yolculuk sırasında, kendileri, birbirleri ve varoluşları ile yüzleşmeleri anlatılmaktadır. Kitabın tanıtımı için açtığı yarışmayı Aleph by Raif Kurt videosuyla, Türk sanatçı Raif Kurt kazanmıştır.

TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLEN ESERLERİ NELERDİR?

• Elif,

• Beşinci Dağ Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

• Işığın Savaşçısının Elkitabı

• On Bir Dakika

• Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım

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• Şeytan ve Genç Kadın

• Veronika Ölmek İstiyor

• Zahir

• Hac

• Portobello Cadısı

• Kazanan Yalnızdır

• Brida

• Akra'da Bulunan Elyazması

• Aldatmak

• Casus

• Hippi

• Okçu'nun Yolu