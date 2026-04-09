Paul Onuachu: "Maçları kazanıp sonuna bakacağız"

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, takım olarak başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Maçlarımızı kazanıp sonunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde bulunan TS Club mağazasında düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gördüğü etkinlikte bol bol imza dağıtan ve fotoğraf çektiren Onuachu, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

"Harika bir sezon geçiriyoruz"

Sezon performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli oyuncu, "Harika bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Hem takım hem de teknik ekip olarak iyi bir süreçten geçiyoruz. Gol krallığı yarışında zirvede olmak benim adıma sevindirici. Önemli olan bu performansı sürdürebilmek" ifadelerini kullandı.

"Maçları kazanıp sonunda ne olacağına göreceğiz"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini de aktaran Onuachu, "Yapmamız gereken tek şey maçlarımızı kazanmak. Arada 4 puanlık fark var ve oynayacağımız karşılaşmalar bulunuyor. Biz işimize odaklanıp kazanmaya devam edeceğiz, sonunda ne olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Taraftarlardan destek

İmza gününe küçük çocuğuyla birlikte katılan Amine Kıroğlu ise etkinliğe eşinin yerine geldiğini belirterek, "Eşim çalıştığı için gelemedi. Ona ve çocuğuma bir hatıra kalsın istedim. Trabzonspor sevgisiyle buradayız, ailece destekliyoruz" dedi.

Bu sezon şampiyonluk umutlarının sürdüğünü dile getiren Kıroğlu, "Takımı yakından takip ediyoruz. Hakemler ve bazı etkenler olsa da mücadelemiz sürüyor. Fatih Tekke'nin de dediği gibi hedef ilk 4'tü ve bu doğrultuda başarılı ilerliyoruz. Şartlar eşit olduğu sürece Trabzonspor her birkaç yılda bir şampiyon olabilecek güçte" cümlelerine yer verdi.

Bordo-mavili taraftarlardan Selçuk Atalar da takıma destek vermeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Takımımız bu sezon gerekeni yaptı. Biz de taraftar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Onuachu'nun 30 gol barajını aşmasını bekliyoruz. Hedefler büyük ölçüde gerçekleşti, bundan sonrası bonus olur" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek

İran, barış masasında yer alacak mı? Beklenen açıklama geldi
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Bakanlık harita paylaşıp uyardı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti