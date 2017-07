Paul Le Guen: "Transferde Hata Yapmak İstemiyorum"

Bursaspor'un Teknik Direktörü Paul Le Gune, transferde geç kalındığı şeklindeki yaklaşımı çok sevmediğini söyleyerek, "Kulüple her gün mesafe kat ediyoruz. Ben hata yapmak istemiyorum. İnsanlar bekliyor diye transfer yapmamız doğru olmaz. Adım adım ilerlemesi gerekiyor" dedi.



Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Paul Le Guen, Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Sezon başı hazırlıklarıyla alakalı konuşan Le Guen, "Sezon başı hazırlık çalışmalarımızın iyi gittiğini söyleyebilirim. Gönül ister ki tam kadro çalışalım, ama çalışamıyoruz. Bu normal. Sezon öncesi bütün takımlar bunları yaşıyor. Buna rağmen iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Çoğu zaman çift antrenman yapıyoruz. Bunlar 2 saat sürüyor. Dolayısıyla bunların yanında oyuncularımızın yaptığımız antrenmanlardan zevk alıyor. Bizim onlardan istediğimiz şeylere sahada cevap veriyor. Buda bizi mutlu ediyor" dedi.



"Kadroya alınmayacak isimler netleşmeye başladı"



"Kadrodaki oyuncu indirme sayısıyla alakalı isimler şekillenmeye başladı mı?" sorusuna Le Guen, "Netleşmeye başladı. Oyuncuları bir haftadır gözlemliyorum. Düşüncelerimi netleştirmem gerekecek ama, 16'sında kampa gidiyoruz. Biraz daha süre var gibi düşünüyorum. Maksimum 27 oyuncu ile kampa katılmayı düşürüyorum. Anca böyle faydalı olur. Ben acele etmeyi düşünmüyorum. Oyuncularımı doğru değerlendirip, doğru kararlar almak istiyorum" diye konuştu.



"Geçen sezonki takım çok kırılgandı"



"İlk baştaki transferler defansa yönelikti. Bundan sonraki transfer konusunda öncelik ne olacak" sorusuna Le Guen şu cevabı verdi:



"Transfer konusunu gizli tutulmasını ve yönetilmesini düşünüyorum. Basın toplantısı yapmayı kabul ettim. Sizlerle konuşmak güzel. Ama bu konuşmayı yapmak istemiyorum. Ben geçen sezonki maçları izledim. Geçen sezonki takım çok kırılgandı. Savunma hattına yapılacak 3-4 takviye ile işin çözülebileceğini, takımın tazelenmesi gerektiğini düşündüm. Bu yolda ilerliyoruz. Kırılgan yapımızı güçlendirmek için savunmamızı güçlendirmek ve geçen sezonki takımı güçlendirmek istiyoruz."



"Ligin en güçlü takımlarıyla bu rekabete girmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum"



Bir gazetecinin, "Rakipler bir çok yıldız oyuncuyu kadrosuna katıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz" sorusuna Le Guen, şöyle cevap verdi:



"Sonuna kadar haklısınız. Bir yandan diğer rakiplerin yaptıkları transferleri takip ediyor ve analiz ediyoruz. Transferleri yaparken bir bütçemiz olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Sınırlı bütçe ile çalıştığımızın farkında olmamız gerekiyor. Uluslararası yıldızları Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi getirmek kolay değil. Ligin en güçlü takımıyla bu rekabete girmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Gerçekçi biçimde transfer politikamızı yönlendirmeye çalışıyorum."



"İki tarafta da travmalar var, bunun değişmeyeceğini gördüm"



Kadro dışı kalan Deniz Yılmaz hakkındaki düşünceleri ile alakalı sorulan soruya Le Guen, "Bursaspor'un karşılaşmalarında Deniz diye iye bir oyuncu var. Ondan katkı alabileceğimi düşünüyordum. Durumu öğrenince onunla konuşmak istedim. Yeni davranış biçimiyle bulunulduğunda durumun değişebileceğini düşündüm. Aynı zamanda travmalar yaşanmış. İki tarafta da bu var. Her şeyi unutmak zor. İsraf durumu var. Bursaspor kadrosundaki iyi bir oyuncu. Ama hayat böyle. Bu durumu değiştirmek istedim. Ama iki taraf arasındaki travmalar dolayısıyla değişmeyeceğini gördüm" şeklinde cevapladı.



"Nijerya milli takım yetkilileriyle sadece Ekong üzerinde görüşmedim"



Bursaspor'un prensipte anlaştığı Ekong'un nasıl bir futbolcu olduğu yönündeki soruyu Le Guen, şöyle cevapladı:



"Transfer konusunda işlerin gizli yürütülmesi daha iyi olacak diye söylemiştim. Transfer listemizdeki oyunculardan bir tanesi. Henüz imzalar atılmadı. Bir şey söylemek için erken. Nijerya milli takımı yetkilileri ile görüştüm. Ama bu sadece Ekong üzerinde değildi."



"Batalla bu kulüp için dev bir oyuncu"



"Hoca daha önceki takımlarında 4-4-2 veya 4-3-3 sistemlerini benimsiyor. Batalla, rolü hocanın oyun sisteminde ne olacak?" şeklindeki soruyu Le Guen, "Pablo Batalla bu kulüp için dev bir oyuncu çok şey ifade ediyor. Ama henüz sezona başlamadı. Bir antrenmanlara başlasın her şey nasıl gidecek. Sezonun başlamasından hemen önce basın toplantısı yapmaya düşünüyorum. O toplantıda bu soruyu sorarsınız söz veriyorum cevaplayacağım" diye cevapladı.



"Transferde hata yapmak istemiyorum"



Transferde geç kalındığı ile alakalı soruya Le Guen, "Bu yaklaşımı çok sevdiğimi söylemem. Kulüple her gün mesafe kat ediyoruz. Ben hata yapmak istemiyorum. İnsanlar bekliyor diye transfer yapmamız doğru olmaz. 2 transfer açıkladık. Bir tane daha yakın zamanda resmiyet kazanacak. Başkaları da gelecek. Ama bu sürecin adım adım ilerlemesi gerekiyor. Sezon başı 30 yıldan fazladır futbolun içerisindeyim. Keşke bütün transferler kampa yetişse ve tam kadro olarak çalışsak. Bu benim çalıştığım takımlarda olmadı. Gelecek futbolcu Bursaspor'a katkı vermeli" açıklamasını yaptı. - BURSA