Paul Le Guen Çalışmada hile yapmayın



BURSASPOR, yeni sezon hazırlıklarının beşinci günün ilk çalışmasında sürate yönelik bir çalışma yaptı. Yeni sezon hazırlıklarını Fransız Teknik Direktörü Paul Le Guen yönetiminde sürdüren Bursaspor'da bir kez daha Fransız rüzgarı bu kez sert esti.



Isınma ile başlayan çalışmanın ilk bölümünde futbolcular İtalyan Konisyoner Giovanni yönetiminde önce 50 metre, ardından 100 metrelik sürat koşuları yaptı. İlk su molasında oyuncuların yanına gelen Le Guen, Giovanni'nin düdüğünü bekleyin. Erken başlayıp arkadaşlarınıza hile yapmayın uyarısında bulundu.



MERTER VE BARIŞ SONUNU GETİREMEDİ



Sürat koşuları temposu giderek artarken, 150 metrelik deparlarda ilk havluyu atan isim tecrübeli Merter Yüce oldu. Ardından yeni transferlerden Barış Yardımcı da son tura katılmadı. Masörler tarafından oyuncular kısa süreli birer tedavi geçirdi.



FİZİK VE MENTAL ÇALIŞMASI



Paul Le Guen diğer çalışmaya geçmeden önce saha içerisinde bir toplantı düzenledi ve uyarılarda bulundu. Le Guen, Şu yaptığınız sürat koşuları fiziksel ve mental olarak geliştirecek bir çalışma. Fizik kalitenizin artmasını sağlayacak. O nedenle burada hile yapmayın. Herkes aynı hizada olmadı ve düdükle koşuyu bitirmeli. İlki olduğu için hilenizi kabul edebiliriz. Sonrakilerde bunu istemiyorum diyerek son uyarısını yaptı.



MİNYATÜR KALEYE GOL PROVASI



Çalışmanın son bölümünde Le Guen futbolcuları iki gruba ayırdı ve ilk etapta top kapma çalışması, ardından da oluşturulan 4'er minyatür kalelere gole yönelik bir antrenman yapıldı. Bu arada kalecilerden Muhammed Şengezer, kulağındaki ağrı nedeniyle çalışmaya katılmazken, Mert, Okan ve Ataberk kaleci antrenörü Mas ile özel çalışma yaptı.



SAKATLAR AYRI ÇALIŞTI



Bu arada sakat futbolcular Bilal Kısa, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal salonda çalışırken, Ertuğruy Ersoy ilk kez topla buluştu. Bursaspor bugün akşam saatlerinde 17.30'da yapacağı ikinci antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.