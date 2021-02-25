Paul Arrive, Schalke 04'ün LEC slotunun satılacağı iddiasında bulundu!

Paul Arrive Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Schalke 04'ün LEC slotunu satma olasığının olduğunu söyledi. Kulübün slotun değerlerini belirlemek ve potansiyel alıcıların kimler olacağını öğrenmek için bir sürece girdiğini belirtti. Sürecin henüz başlangıcında olunduğunu söylerken, satılma kararının mayıs ayında veya haziran ayında verilmesini beklediğini belirtti.

SCHALKE 04 LEC SLOT FİYAT VERDİ

Schalke 04 şu an sahip olduğu LEC slotunu 8 milyon euro karşılığında elde etmişti.

Paul Arrive'nin paylaştığı habere göre ise slotun satış bedelini şu an alınan bedele göre iki katı daha büyük olacağını belirtiyor. Paul, slotun 20 milyon euro (17 milyon sterlin) fiyatına satılacağını öngörüyor.

SCHALKE 04 TARAFINDAN TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

"Taraftarların stadyuma gidememesi şu an itibariyle sorun yaratan bir ana faktör. Gelirin eksik olduğu anlamına geldiğinden, koronavirüs pandemisi küresel olarak spor kulüplerini büyük ölçüde etkiledi. Ek olarak, futbol kulübünün şu anda Bundesliga'da son sırada olması, bizi kulübün kuruluşundan bu yana yaşadığımız en zor zamanlardan biri içerisine sokuyor.

Bundesliga'da olası bir küme düşme ile karşı karşıya kalınması durumuna karşın ve taraftarların da ne zaman stadyuma geri dönebileceği belli olmadığı için, kulübün ek fon sağlamak için tüm seçenekleri araştırması gerekiyor.

Şu anda, kulübün bu Bundesliga sezonunun sonunda içinde bulunacağı koşullara bağlı olarak kullanabileceği farklı seçenekleri değerlendirme sürecindeyiz. Bu olasılıklar, LEC yerimizi ilgilenen bir alıcıya satmayı içeriyor, ancak bununla sınırlı değil. Ancak, henüz bir karar verilmedi ve kulübün küme düşmesi durumu bizi yerimizi satmaya zorlamıyor.

Herkes bu harika ligde rekabet edebilmenin inanılmaz büyüyen ve uzun vadeli faydalarını gördüğü için, kulübün LEC yerini satmak istemediğini veya satmak zorunda olmadığını belirtmek önemlidir. Ancak, temel işimiz olan futbolu güçlendirmek için gerekli olabilecek durumlar arasında, bu hamlenin zorunlu olabileceği olası gelecek senaryoları bulunuyor, ve biz buna hazırlıklı olmalıyız."