PAÜ Yönetimi Yeni Akademik Yılı Canlı Yayında Değerlendirdi

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Çiçek, Fakülte Dekanları, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Sarı Denizli Metropol Haber'in dijital platformda yayınladığı Metropol Meydanı isimli programın canlı yayın konuğu oldu. PAÜ Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen canlı yayında Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Üniversite Yönetimi, yeniden yüz yüze eğitimin başlayacağı 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde, program modaretörü Ümit Yakuphan'ın sorularını yanıtladı.

Rektör Kutluhan: "Öğrencilerimizin, HES kodlarını pusula bilgi sistemine girmeleri gerekiyor"

Programda ilk olarak 20 Eylül tarihinde öğrenciler ile buluşacak olan PAÜ'de pandemiye yönelik alınan önlemler konusuna değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ'nün 50 bin'in üzerinde öğrencisi olan büyük bir üniversite olduğunu hatırlatırken, yüz yüze eğitim için son birkaç aydır yoğun bir hazırlık dönemi içinde olduklarını ifade etti. Yüz yüze eğitimin kesintisiz sürdürülebilmesi adına yürüttükleri çalışmaları kısaca özetleyen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, fakültelerde gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve senato toplantısı ile uyulması gereken kuralları karara bağladıklarını dile getirdi. Senato toplantısında alınan kararları kısaca özetleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, daha sonra yüz yüze eğitimin yanında tüm eğitim materyallerinin EDS sisteminde öğrencilerin kullanımına hazır olduğuna dikkat çekti. Rektör Kutluhan, tüm öğrencilerin HES kodlarını, pusula bilgi sistemine girmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

Rektör Kutluhan: "Doktorlar olarak aşının yanındayız"

Programın devamında aynı zamanda bir hekim olarak, pandemi ile mücadelede, aşının önemine değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Bugün için aşının bilimsel verileri çok net ve kesindir. Aşılanmış kişilerin hastalanma, tedaviye ya da yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranları ve hatta ölüm oranları, aşı yaptırmayanlara göre çok daha düşüktür. Aşının insan vücuduna olan zararı ile aşılanmamış olmanın vücuda ve çevreye olan zararı kıyaslandığında bizler, doktorlar olarak aşının yanındayız. Aşı bu hastalıktan kurtulma metodudur. " Üniversite bünyesinde, kampüs içinde pandemi ile ilgili olarak gerekli önemleri aldıklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan bu konuda öğrencilerin barınacakları yurt ve apartlarda da önlemler alınması gerektiğini hatırlattı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in bu konuya hassasiyetle yaklaştığını sözlerine ekledi.

Rektör Kutluhan: "Hayal ettiğimiz üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştirdik"

Konuşmasının devamında PAÜ'nün diğer üniversiteler arasında bulunduğu konuma değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan: "Fakültelerimizin tercih edilebilirliği yanında özellikle meslek yüksekokullarımız tercih noktasında öğrencilerden yoğun bir ilgi görmekte. Tercih edilen bir üniversiteyiz ve bölge üniversitesi olma yolundayız. Çalışmalardan elde edeceğimiz olumlu sonuçlar neticesinde ulusal boyuta bir üniversite olacağımıza inanıyorum" dedi. Denizli'nin önemli bir üretim ve ihracat kenti olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kutluhan, hayal ettikleri üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu alanda yapılan iş birliklerine değinen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ile yapılan protokol ile sanayicilerin de ellerinde bulunan teknik cihazları üniversite ve akademisyenlerin kullanımına sunduklarını, bu düşüncelerinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Üniversite-sanayi iş birliği konusunun devamında sanayiye danışmanlık hizmeti veren akademisyen sayısının son bir yıllık süreçte dört katına çıktığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Pamukkale Teknokent, şu anda örnek alınabilecek teknokentler arasındadır. Denizli'nin ihtiyacı olan hangar tipi teknokent kurma çalışmalarımız devam ediyor. Teknokent'te biz göreve gelmeden önce Ar-Ge hizmetlerini durduran firmalar vardı. Şu an teknokentte faaliyet göstermek için sırada firmalar var. Bu da bize gurur veriyor. Hocalarımızın fildişi kulelerde olduğuna inanan biri değilim. Sadece kapılarının çalınmadığına inanıyorum. " şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, tıp ile mühendisliğin buluşturulacağı ve yakın bir zamanda faaliyete geçirilmesi planlanan klinik araştırma ve uygulamalar merkezi projesine değinirken üniversite-sanayi iş birliği konusunda ise farklı alanlardaki değerlendirmeleri Üniversite üst yönetimi ve ilgili fakültelerin dekanları gerçekleştirdi.

Rektör Kutluhan: "Üreten şehrimize rehberlik yapmaya devam ediyoruz"

Üniversite Yönetimi olarak PAÜ'de gerçekleştirmeyi planladıkları projelere değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Pamukkale Üniversitesi, tematik bir üniversitedir. Aynı zamanda bir araştırma üniversitesidir. Ziraat Fakültesi kurulması ile ilgili çalışmalarımız şu an devam ediyor. Çünkü Denizli'de 568 adet firma tarım ürünü ihraç ediyor. Denizli bir tarım kenti. Ziraat fakültesi konusunda ciddi bir istek var. Bizim tarımda çok önemli bir laboratuvarımız var bu laboratuvarın etkin bir şekilde devam edebilmesi için bu fakültenin kurulması gerekiyor. BİYOM bünyesinde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Kuraklığın olduğu bir dönemde yetiştirdiğimiz nohutlardan istediğimiz sonuçları elde etmeye başladık. Verim ve hastalığa dayanım açısından hocalarımız en iyi türleri belirlediler. Üçüncü yılda biz en ideal tohum türünü belirlemiş olacağız. İnşallah bu laboratuvarımızı da geliştiririz. Şehir üretiyor biz de ona rehberlik yapmaya devam ediyoruz. " şeklinde konuştu.

Programın sonunda fakülte dekanları, fakültelerini tanıtırken fakülte bünyesinde yürütülen çalışmalara değindiler.

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