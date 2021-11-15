PAÜ ve İŞKUR'dan İşgücüne Katılıma Rehber Olacak Protokol

DENİZLİ (Habermetre) - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, mezuniyet sonrası öğrencilerin, iş bulmalarını kolaylaştırıcı eğitimler düzenleme konusunda bir protokol imzaladı. Rektörlükte düzenlenen protokol törenine, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, PAÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ KARMER) Müdürü Prof. Dr. Reşat Ceylan ile PAÜ KARMER'den yetkililer katıldı.

İŞKUR İl Müdürü Işık: "Bu protokol, istihdam konusunda bir yol haritasıdır"

Törende konuşma yapan İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, bu protokolün Denizli iş gücü piyasası açısından önemli bir gün olduğuna dikkat çekerken, protokolün bu noktaya getirilmesinde emeği bulunan başta Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan olmak üzere PAÜ KARMER yetkililerine teşekkürlerini iletti. Mezuniyet sonrası öğrencilerin iş piyasasına girişte nereden başlayacakları konusunda bilgilerinin kısıtlı olduğunu ifade eden Işık, bu protokol ile mezun öğrencilerin nereden başlayacakları ve nasıl yapacakları konusunda bir yol haritası çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Okuldan henüz mezun olmuş bir kişiye iş başvurusunda, mesleki deneyimin sıklıkla bir engel olarak karşısına çıktığına dikkat çeken İl Müdürü Fatih Işık, özellikle istihdam garantili işbaşı eğitim programlarının mezun öğrenciler için faydalı olacağını belirtti.

Rektör Kutluhan: "Öğrencilerimizin mesleki tecrübe edinmeleri konusunda her türlü iş birliğine açığız"

Törende konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ'den mezun olan öğrencilerin, iş başvurusu yaptığında mesleki tecrübeyle ilgili bir soru ile karşılaşmalarını istemediklerini hatırlatırken bu bağlamda, yönetim olarak, her türlü kurumlar arası iş birliğine açık olduklarını ve istihdam garantili işbaşı eğitim programlarını önemsediklerini dile getirdi. Denizli'nin bir sanayi ve öğrenci kenti olduğunu belirten Rektör Kutluhan, burada okuyan bir öğrencinin, iş olanakları göz önüne alındığında, stajını ve iş hayatını yine bu şehirde sürdürebileceğini ifade etti. PAÜ olarak öğrencilerin sadece eğitim öğretim sürecinde değil mezuniyet sonrasında da bir aile duygusu ile yanlarında olduklarını sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti; protokolün tüm paydaşlar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrencilere bu protokol ile iş gücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işveren ile mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, teorik bilgilerin uygulamalar ile geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan İşbaşı Eğitim Programları gibi aktif iş gücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine yardımcı olmak amaçlanıyor. Protokol kapsamında çalışmalar, PAÜ KARMER bünyesinde koordine edilecek.

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