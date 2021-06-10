Paü, Türkiye Üniversiteler Arası Online Satranç Turnuvası'na Ev Sahipliği Yaptı
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Paü, Türkiye Üniversiteler Arası Online Satranç Turnuvası'na Ev Sahipliği Yaptı

Paü, Türkiye Üniversiteler Arası Online Satranç Turnuvası'na Ev Sahipliği Yaptı
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Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kutluhan'a "Türkiye Üniversiteler Arası Online Satranç Turnuvası " sonrasında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu adına, federasyon yönetim kurulu üyesi Süleyman Kocasert teşekkür plaketi takdim etti.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kutluhan'a "Türkiye Üniversiteler Arası Online Satranç Turnuvası " sonrasında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu adına, federasyon yönetim kurulu üyesi Süleyman Kocasert teşekkür plaketi takdim etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Kutluhan şunları dile getirdi: "Tarihi günümüzden 4000 yıl öncesine kadar giden, herkesin yapabileceği, fiziksel ve zihinsel faydaları olan satranç sporu siz geleceğimiz olan gençler tarafından yapılması bizleri mutlu etmektedir. Pandemi döneminde, Pamukkale Üniversitesi olarak, siz öğrencilerimiz ile etkinlikler düzenlemeye devam etmekteyiz. Bu amaçla organizasyonu üniversitemiz tarafından yapılan ve TUSF, TSF'nin destekleri ile "Türkiye Üniversiteler Arası Online Satranç Turnuvası"da bu etkinliklerden biridir. Pandemi döneminde ülkemiz üniversite öğrencilerine böyle bir turnuva hazırlamanın mutluluğu ve gururunu yaşamaktayız. Başta üniversitemiz "Satranç ve Zeka Topluluğu" olmak üzere turnuvaya katkısı olanlara teşekkür ederim. "

Teknoloji Fakültesi, Biomedikal Mühendisliği Öğretim Elemanı Mete Okan Erdoğan ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Ayşegül Akdeniz tarafından organize edilen turnuvanın başhakemliğini ise İkitsadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü Öğretim Elemanı Çağın Karul yaptı.

Konu ile ilgili duygularını ifade eden Öğr. Gör. Mete Okan Erdoğan "Heyecanlı geçen online turnuva Türkiye'deki bir çok satranç seven öğrenciden övgü toplamıştır. Pandemi sürecinde böylesi büyük bir turnuvaya Pamukkale Üniversitesi olarak imza atmak bizleri gururlandırmıştır. " dedi.

Youtube üzerinden ilk kez yapılan canlı yayın ile turnuvayı tüm satranç severler takip etti.

Turnuva videoları için:

https://www. youtube. com/watch? v=mH1164doVe4

https://www. youtube. com/watch? v=0vCimX6LQ6Q

https://www. youtube. com/watch? v=uiGhyX4kguA

Kaynak: Habermetre

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Paü, Türkiye Üniversiteler Arası Online Satranç Turnuvası'na Ev Sahipliği Yaptı - Haberler
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