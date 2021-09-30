PAÜ, TEKNOFEST 2021'den Ödüllerle Döndü

Sigun Takımı geliştirdiği çok fonksiyonlu mobil insansı robot ile TEKNOFEST 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması - Engelli Dostu Kategorisi'nde Türkiye ikincisi, PharmaScar Takımı Biyoteknoloji ve İnovasyon Proje Kategorisi'nde Tıbbi Aromatik Bitki Ekstraktı ile Nano-Biyobozunur Yara Örtüsü Projesi ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Ovalı'nın danışmalığını yaptığı Sigun Takımı, Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri (Takım Kaptanı Osman Kaan Karatay, Ege Yılmaz, Veysel Mert Evin, Yağmur Kenel, Tayfun Öztan, Abdullah Köse, Ali Gökçe) tarafından NCT Akademi sponsorluğunda tasarladıkları ve ürettikleri mobil insansı robot 4 projesi ile Türkiye ikinciliğinin sahibi oldu. Sigun Takımı'nın geliştirdiği çok fonksiyonlu mobil insansı robotun temel amacı engelli bireylerin sosyal yaşam kalitesini geliştirmek olan mobil insansı robot; aynı zamanda otonom hareket edebilen, görüntü işleyen ve kullanıcı dostu bir ara yüzeye sahip.

Tıbbi Aromatik Bitki Ekstraktı ile Nano-Biyobozunur Yara Örtüsü projeleri ile PharmaScar Takımı, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması - Proje Kategorisi'nde Türkiye üçüncüsü oldu. Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özcan'ın danışmanlığını yaptığı PharmaScar Takımı üyeleri Pamukkale Üniversitesi öğrencileri (Takım Kaptanı Dicle Erden Gönenmiş, Esranur Kızılhan, Hale Ayşe Karaman) olan takımın Tıbbi Aromatik Bitki Ekstraktı ile Nano-Biyobozunur Yara Örtüsü projesi; yaygın travma biçimlerinden biri olan cilt yaralanmaları, küresel sağlık sistemi için uzun süredir devam eden bir soruna çözüm getirmeyi amaçlıyor. Üçüncülük kazanan projenin amacı, hem sahip olduğu içeriği ile yaralı bölgenin tedavi sürecini hızlandıran hem de yaralı bölgede hücrelerin çoğalması için uygun ortam sağlayarak aynı zamanda biyobozunur özelliği ile tedavi tamamlanana kadar yavaş yavaş ortamdan uzaklaşan BiyoNanobozunur yara örtüsü üretmek. Üretilen yara örtüsünün gerekli karakterizasyonlarının yapılmasının ardından biyouyumluluğunun tespiti adına farklı haftalar boyunca insan keratinosit hücreleri ile muamele edilerek hücre kültür çalışmaları ve sitotoksisite testleri yapılarak üretilen yara örtüsünün biyouyumlu olduğu ispatlanmıştır.

Rektör Kutluhan: "Ödül almak önemli değil, önemli olan çalışmak ve üretmek. Tüm takımlarımız gönlümüzde ve gözümüzde birincidir, altın madalyalıdır"

TEKNOFEST 2021 finallerinde mücadele edecek tüm Pamukkale Üniversitesi takımlarına başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları aktardı: "Ülkemizin, geleceğin teknolojileri konusunda söz sahibi olmasında ve mühendislik kabiliyetinin ne denli olduğunun anlaşılmasında önemli bir platform olan TEKNOFEST yarışmaları, her yaş grubundan gençlerimizin bilimin ışığında önce hayal etmeleri sonra bunu nihai ürüne dönüştürmeleri adına son derece önemlidir. Bu yarışmalarda ortaya çıkan projeler bizleri gururlandırmakta ve gelecek adına ümitlenmemize vesile olmaktadır. Bizler Pamukkale Üniversitesi Yönetimi olarak gençlerimizi hedefleri ve hayalleri doğrultusunda koşulsuz şartsız desteklemeye bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 14 takım ile mücadele verdiğimiz finallerde bu yıl 24 takım ile yer almış olmaktan gurur ve mutluluk duyduk. Ayrıca, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm takımlarımıza teknolojik destek ve mentörlük sağlayan Pamukkale Teknokent Yönetimini ve Yönetim Kurulu Üyesi olan odalarımıza tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Gecesini gündüzüne katarak çalışan ve finallerde yarışmaya hak kazanan 24 takımımızın üyeleri sevgili öğrencilerimizi ve onlara bilgi ve deneyimleri ile destek olan değerli hocalarımıza teşekkür ederim. Ödül almak önemli değil, önemli olan çalışmak ve üretmek. Tüm takımlarımız gönlümüzde ve gözümüzde birincidir, altın madalyalıdır. " dedi.

PAÜ, Pamukkale Teknokent'in hem teknoloji alanında hem de mentörlük anlamında destek olduğu, bu yıl 4. kez kapılarını açan TEKNOFEST 2021'e değerlendirme süreçlerini başarı ile tamamlayan 24 takım ile katıldı. Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmak hedefiyle, ilkokul seviyesinden lisansüstü seviyeye kadar binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesine imkan sağlayan TEKNOFEST 2021'de, bu yıl PAÜ'den 36 farklı yarışmada PAÜ'yü temsil eden 24 takım; GraPhone Takımı, GraFEB Takımı, PharmaScar Takımı, TOTEM Takımı, Lotus Hexa Takımı, BİRDEM TEKNOLOJİ Takımı, PAUROB Takımı, Ökten Takımı, Sigun Takımı, NCT Takımı, PAU TEKNO Takımı, PAU-AI Takımı, TULGAY Takımı, ZERRE Takımı, ATAY Takımı, Hazar Takımı (Zorlu Görev) ve Hazar Takımı (Orta İrtifa), UMAY Takımı, PERSEVERANCE Takımı, AR-GE GARAJ Takımı, PUSAT Takımı, ALGAN SAVAŞ İHA Takımı, Gökpusu Takımı, TİMUR Takımı final yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

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