PAÜ, Tarımda Dijital Uygulamaların Geliştirileceği Projeye Ortak Oldu

PAMUKKALE, DENİZLİ (Habermetre) - Erasmus+ Mesleki Eğitim kapsamında Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)'nün ortak olarak başvurduğu 'Dijital Çiftçi' projesi, İtalyan Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. COSVITEC Societa Consortile Arl'ın koordinatör kurum olduğu ve 30 ay sürecek olan projede; İtalya, Türkiye, Yunanistan, Romanya, Slovenya ve Estonya ortak ülkeler olarak görev alacak. PAÜ'den proje ekibini Doç. Dr. Arzum Işıtan koordinatörlüğünde Prof. Dr. Cem Gök, Prof. Dr. Fatma Susar, Prof. Dr. Şahin Kapıkıran, Dr. Öğr. Üyesi Mine Sulak, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Onar ve Öğr. Gör Ramazan Çağrı Kutlubay'dan oluşuyor. Projede Pamukkale Teknokent A. Ş. dış paydaş olarak yer alacak.

Avrupa ortaklığı yoluyla geniş ve inovatif bir tarımsal ekosistemini etkinleştirmek ve oluşturmak için geliştirilmiş olan Dijital Çiftçi projesi; Mesleki Eğitim ve öğretim yoluyla tarım sektöründeki paydaşların güçlendirilmesi, Tarımsal Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında uzaktan eğitim için eğitimciler ve eğitmenler için açık kaynaklı eğitim materyalleri ve destek araçlarının geliştirilmesi, Avrupa düzeyinde mevcut olan iyi uygulamaların ve araçların yaygınlaştırılması ve Erasmus+ çerçevesinde yenilikçi uygulamaların test edilmesi ve meslek temelli öğrenmenin sürekliliğini sağlayan dijital eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla Uluslararası ve çok sektörlü bir ağ oluşturmayı amaçlıyor.

Doç. Dr. Işıtan: "Tarım uygulamaları için, tarımda dijitalleşme Türkiye'nin öncelikleri arasındadır"

Dijital Çiftçi Projesi ilgili olarak açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Doç. Dr. Arzum Işıtan şunları söyledi: "Dünyada çok az ülke Türkiye gibi bitki çeşitliliğine sahiptir. Ancak, bu avantajlı coğrafyada tarım sektörünün mevcut durumu profesyonelce ve günün gereklerine uygun olmaktan ziyade ortalama geçimlik tarım şeklindedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporlarına göre, ülkedeki tarım işletmelerinin büyük bir kısmı küçük aile işletmeleri şeklindedir ve verimlilik istenen düzeyde değildir. Sürdürülebilir ve verimliliği arttırılmış tarım uygulamaları için, tarımda dijitalleşme Türkiye'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Türkiye ve Avrupa'da çiftçilerin dijital tarım uygulamalarını öğrenmeleri ve uygulamalarına katkıda bulunulması amacıyla, eğiticilerin eğitimi bu proje kapsamında gerçekleştirilecektir. Üniversitemiz tarafından yerel birçok kurumla iş birliği yapılarak tarım uygulamalarında ihtiyaç analizi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim modüllerinin içeriğinin hazırlanması, dijital eğitim materyallerinin hazırlanması, pilot uygulamalar ve ölçümler yapılması görevleri yürütülecektir. "

PAÜ ile birlikte projede; İtalya'dan COSVITEC Socıeta Consortıle Arl; İspanya'dan ACCION LABORAL PLATAFORMA PARA LA IMPLANTACION DE PROGRAMAS DE INCLUSION LABORAL EN COLECTIVOS DESFAVORECIDOS; Yunanistan'dan INSTITOUTO PROOTHISIS KAI PISTOPOIISIS PROIONTON AGRODIATROFIS; Romanya'dan BUSINESS INOVATION COUNCIL srl; Slovenya'dan Agency for Territorial Marketing Ltd. ve Estonya'dan Estonian Fieldbus Competency Centre OÜ yer alıyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet