PAÜ Psikoloji Bölümü'nün Akademisyenleri İlk Öğrencileri ile Tanışma Toplantısında Bir Araya Geldi - Haberler
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PAÜ Psikoloji Bölümü'nün Akademisyenleri İlk Öğrencileri ile Tanışma Toplantısında Bir Araya Geldi

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PAÜ Psikoloji Bölümü'nün Akademisyenleri İlk Öğrencileri ile Tanışma Toplantısında Bir Araya Geldi

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok bahçesinde düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı ve Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kısaç ile Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok bahçesinde düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı ve Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kısaç ile Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil Özyiğit başta olmak üzere PAÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğretim elemanları ile Fen Edebiyat Fakültesi akademisyenleri, PAÜ Psikoloji Bölümü'nün ilk öğrencileri katıldı.

Rektör Yardımcısı ve Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kısaç gerçekleştirilen etkinlikle ilgili şunları kaydetti: "Fen Edebiyat Fakültemizin Dekanlığı tarafından düzenlenen tanışma çayı etkinliğimiz ile Pamukkale Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nün ilk öğrencileri ile birebir iletişim kurmayı ve tanışmayı amaçladık. Düzenlenen etkinliğimizi gelenekselleştirmeyi, her eğitim-öğretim yılının başında bölüme kabul edilen tüm öğrencilerimizle bir araya gelmeyi planlıyoruz. Bu etkinliğimizin tüm fakültelerimize tüm bölümlerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Etkinliğe katılım gösteren tüm öğrencilerimize ise akademik eğitimlerinde başarılar diliyorum. "

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Haber: PAÜ Psikoloji Bölümü'nün Akademisyenleri İlk Öğrencileri ile Tanışma Toplantısında Bir Araya Geldi - Haberler
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