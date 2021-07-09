PAÜ Öğrencisi Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Türkiye'yi Temsil Edecek

Pandemi sebebiyle 2020 yılında yapılması planlanan Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla "Tokyo 2020" adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verilmişti.

Pandemi sebebiyle 2020 yılında yapılması planlanan Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla "Tokyo 2020" adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verilmişti.

PAÜ Öğrencisi Şeydanur, Paralimpik Oyunlara Hazır

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan görme engelli Şeyda Nur Kaplan, 2017 yılında Finlandiya'da düzenlenen Goalball Bayanlar Avrupa Şampiyonasında Avrupa 2. si, 2018 yılında İsveç'te düzenlenen Goalball Bayanlar Dünya Şampiyonasında Dünya 2. si olarak Türkiye'yi gururlandırmıştı.

6 kişiden oluşan goalball milli takım kamp kadrosunda yer alan Şeyda Nur Kaplan, Karaman'da yapılan kampta olimpiyatlara hazırlanıyor. Şeyda Nur Kaplan, 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Detaylı bilgi için:

http://www. tmpk. org. tr/musabakalar/tokyo-2020/

Kaynak: Habermetre