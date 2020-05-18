PAÜ'nün öğrenci özlemini anlatan klip yoğun ilgi gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PAÜ'nün öğrenci özlemini anlatan klip yoğun ilgi gördü

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ)'de, korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle tüm üniversitelerde olduğu gibi örgün eğitim öğretime ara verilirken, hazırlanan klip ile öğrencilere seslenen PAÜ yönetimi, en kısa sürede tekrar yerleşkede bir arada olabilmeyi diledi.

PAÜ'nün öğrenci özlemini anlatan klip yoğun ilgi gördü
18.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:43

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ)'de, korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle tüm üniversitelerde olduğu gibi örgün eğitim öğretime ara verilirken, hazırlanan klip ile öğrencilere seslenen PAÜ yönetimi, en kısa sürede tekrar yerleşkede bir arada olabilmeyi diledi. PAÜ resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanmasının ardından klip öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Covid-19'un Ülkemizde görülmesinin ardından alınan ilk tedbirler kapsamında okullarda eğitim öğretime ara verildi. Dersler ise uzaktan bağlantı ile yapılmaya başlandı. PAÜ'de yaklaşık iki aydır hocaların öğrencileri ile birlikte derslerini işlediği derslikleri, uzmanlar ile deneyimlerin öğrencilerle paylaşıldığı konferans salonları, kafeteryalar, fakülte önlerindeki sosyal alanlar ve hemen hemen günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan Gölbahçe şimdilerde öğrencileri olmadan sessiz kaldı. PAÜ yönetimi, çekimleri, filme ait metni ve kurgusunun PAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan, yaklaşık 2 dakika süren video klip ile öğrencilere en kısa sürede tekrar yerleşkede bir araya gelmeyi dilerken, PAÜ'nün öğrencilerini özlediğini ifade etti. Çekimleri ve kurgusu 24 saat gibi kısa bir sürede tamamlanan klipte, bir zamanlar öğrencilerin yoğun bir şekilde yer aldığı ama şimdilerde sessizliğin hakim olduğu; derslikler, yürüyüş yolu, fakülte önleri, kafeteryalar, yemekhane, spor alanları ve Gölbahçe'den görüntüler yer aldı. Bu görüntülere ise Melih Kibar'ın bestelediği Hababam Sınıfı filminin unutulmaz hüzünlü müziği eşlik etti. PAÜ, Öğrencilerini Çok Özledi isimli video klip, Üniversitenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmasının ardından yoğun ilgi gördü. PAÜ'nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden klip yaklaşık bin 200 üzeri paylaşım sayısı ile ortalama 36 bin kişi tarafından izlenmeye ulaştı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Haber
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi Haber
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süreyya Önder Berat Albayrak Mustafa Destici Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ebru Şallı Sinem Kobal Ersin Korkut Serdar Ortaç
Spor Falcao Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Çocuk Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: PAÜ'nün öğrenci özlemini anlatan klip yoğun ilgi gördü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 11:43:44. #1.15#
title