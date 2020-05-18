PAÜ'nün öğrenci özlemini anlatan klip yoğun ilgi gördü Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ)'de, korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle tüm üniversitelerde olduğu gibi örgün eğitim öğretime ara verilirken, hazırlanan klip ile öğrencilere seslenen PAÜ yönetimi, en kısa sürede tekrar yerleşkede bir arada olabilmeyi diledi.

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ)'de, korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle tüm üniversitelerde olduğu gibi örgün eğitim öğretime ara verilirken, hazırlanan klip ile öğrencilere seslenen PAÜ yönetimi, en kısa sürede tekrar yerleşkede bir arada olabilmeyi diledi. PAÜ resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanmasının ardından klip öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Covid-19'un Ülkemizde görülmesinin ardından alınan ilk tedbirler kapsamında okullarda eğitim öğretime ara verildi. Dersler ise uzaktan bağlantı ile yapılmaya başlandı. PAÜ'de yaklaşık iki aydır hocaların öğrencileri ile birlikte derslerini işlediği derslikleri, uzmanlar ile deneyimlerin öğrencilerle paylaşıldığı konferans salonları, kafeteryalar, fakülte önlerindeki sosyal alanlar ve hemen hemen günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan Gölbahçe şimdilerde öğrencileri olmadan sessiz kaldı. PAÜ yönetimi, çekimleri, filme ait metni ve kurgusunun PAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan, yaklaşık 2 dakika süren video klip ile öğrencilere en kısa sürede tekrar yerleşkede bir araya gelmeyi dilerken, PAÜ'nün öğrencilerini özlediğini ifade etti. Çekimleri ve kurgusu 24 saat gibi kısa bir sürede tamamlanan klipte, bir zamanlar öğrencilerin yoğun bir şekilde yer aldığı ama şimdilerde sessizliğin hakim olduğu; derslikler, yürüyüş yolu, fakülte önleri, kafeteryalar, yemekhane, spor alanları ve Gölbahçe'den görüntüler yer aldı. Bu görüntülere ise Melih Kibar'ın bestelediği Hababam Sınıfı filminin unutulmaz hüzünlü müziği eşlik etti. PAÜ, Öğrencilerini Çok Özledi isimli video klip, Üniversitenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmasının ardından yoğun ilgi gördü. PAÜ'nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden klip yaklaşık bin 200 üzeri paylaşım sayısı ile ortalama 36 bin kişi tarafından izlenmeye ulaştı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA