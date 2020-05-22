PAÜ'nün dünyanın farklı ülkelerindeki öğrencileri bayramı 'Türkçe' videoyla kutladılar
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PAÜ'nün dünyanın farklı ülkelerindeki öğrencileri bayramı 'Türkçe' videoyla kutladılar

PAÜ'nün dünyanın farklı ülkelerindeki öğrencileri bayramı 'Türkçe' videoyla kutladılar Dünyanın farklı coğrafyalarından Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim alan öğrenciler, ülkelerine dönmelerine rağmen hazırladıkları video ile Türk halkının...

22.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:03

PAÜ'nün dünyanın farklı ülkelerindeki öğrencileri bayramı 'Türkçe' videoyla kutladılar

DENİZLİ - Dünyanın farklı coğrafyalarından Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim alan öğrenciler, ülkelerine dönmelerine rağmen hazırladıkları video ile Türk halkının Ramazan Bayramı'nı Türkçe kutladı.

PADAM'da aldıkları bir yıllık Türkçe eğitiminin sonunda PAÜ'nün farklı fakültelerinde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden uluslararası öğrenciler, korona virüs (Covid-19) salgınının görülmesi ile birlikte örgün eğitime ara verilmesinin ardından ülkelerine döndüler. Ancak Türkiye'yi ve PAÜ'yü unutmayan öğrenciler, internet üzerinden bir araya gelerek, kendi imkanlarıyla çektikleri görüntüler ile Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Kazakistan, Sudan, Afganistan, Nepal, Madagaskar, Somali, Mısır gibi dünyanın farklı kıtalarından gelen PAÜ'nün uluslararası öğrencileri, içten gelen duygularını ve iyi dileklerini Türkçe olarak dile getirip Türk milletinin bayramını kutladı.

PAÜ'nün dünyanın farklı ülkelerindeki öğrencileri bayramı 'Türkçe' videoyla kutladılar

Kaynak: İHA

Manşet

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