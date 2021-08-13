PAÜ MTF Öğrencisi Ödüle Layık Görüldü
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PAÜ MTF Öğrencisi Ödüle Layık Görüldü

PAÜ MTF Öğrencisi Ödüle Layık Görüldü
Habermetre - Haberler | Toplum

AKÜ tarafından düzenlenen 'Ödül Heykelciliği Tasarım Yarışması'nda ödüle layık görülen çalışmalar açıkladı.

AKÜ tarafından düzenlenen 'Ödül Heykelciliği Tasarım Yarışması'nda ödüle layık görülen çalışmalar açıkladı. Yaklaşık 50 eserin katıldığı yarışmada, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen çalışmalar belirlendi. İlk üçe giren ve sergilenmeye layık görülen çalışmaların sahiplerine düzenlenen tören ile ödülleri takdim edildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (MTF) Öğrencisi Selcan Aydın'ın yaptığı tasarım, sergilenme ödülüne layık görüldü.

Yarışmanın birincisi Ergün Arslan, ikincisi Erhan Mızrak ve üçüncüsü Kamuran Ak'a ödülleri ve başarı belgeleri, AKÜ Rektör Yardımcıları tarafından takdim edildi. Yarışmanın Seçici Kurulu tarafından sergilenmeye layık görülen eserlerin sahiplerine de başarı belgelerinin verilmesinin ardından dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen eserler, AKÜ GSF Seramik Bölümü Sergi Alanında davetlilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: Habermetre

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