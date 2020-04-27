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Pamukkale Üniversitesi, Ekonomi, Türkiye, Maliye, Ekonomi, Haber

PAÜ Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Öz'den pandemi sonrası ekonomi değerlendirmesi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ersan Öz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türkiye'nin katma değeri yüksek üretime yönelik adımlar atması halinde istenen ekonomik hedeflerine ulaşabileceğini söyledi.

27.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:08
PAÜ Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Öz'den pandemi sonrası ekonomi değerlendirmesi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ersan Öz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türkiye'nin katma değeri yüksek üretime yönelik adımlar atması halinde istenen ekonomik hedeflerine ulaşabileceğini söyledi.

PAÜ Öğretim Üyesi Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle küresel ekonomide meydana gelecek tahribatın boyutları tam olarak bilinmese de mevcut göstergelerin son 150 yıllık periyottaki en derin resesyonla karşılaşılabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Kovid-19'dan etkilenen ülkelerde finansal sistemin çökmesini engellemek için destek paketleri açıklandığını hatırlatan Prof. Öz, işletmelere destek sağlanırken işçi çıkarmamalarının garanti altına alınması gerektiğini, şu ana kadarki uygulamalara bakıldığında bu yöndeki en olumlu çalışmaların Türkiye ve Danimarka tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını aşağı çekerek piyasaya düşük maliyetli likidite imkanı sağlamayı hedeflediğini bildiren Öz, açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle de firma ve bireylerin ödeme gücü sıkıntısı içine düşmelerinin engellenmeye çalışıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Öz, "Petrol fiyatlarının aşırı durgunluk nedeniyle dip yaptığı şu ortamda katma değeri yüksek üretime yönelik adımlar atılırsa pandemi sonrası dönemde küresel talebin tekrar artacağı düşünüldüğünde istenilen ekonomik hedefleri ulaşılabilir."

Ticaret ve ekonomide çağ değiştirilen bir dönemde olunduğunu, bilişim çağının tam anlamıyla başladığını söylemenin mümkün olduğunu söyleyen Öz, "3 yılda 1 milyon yazılımcı hedefi, Türkiye'nin eline geçen fırsatı yakalamak için gardını aldığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Sağlık uygulamalarında paylaşımın öneminin de ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkeler bireysel olarak kendi sınırları içerisinde ne kadar tedbir alırlarsa alsınlar virüsle mücadelede gerekli özeni göstermeyen tek bir ülke bile mevcutsa virüsün her zaman oradan diğer ülkelere yayılma tehlikesi bulunacaktır. Ülkelerin tek taraflı tedbirler alıp sağlık ekipmanlarını bencilce kendilerine saklamalarının hiçbir faydası yoktur. Türkiye, tüm dünyaya gönderdiği yardımlarla bu konudaki en bilinçli ülkelerin başında olduğunu göstermektedir."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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