PAÜ'lü üroloji öğretim üyelerinin başarısı

05.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:40

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Zafer Aybek ve Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, kadınlarda görülen idrar yolu darlıklarının tedavisi için geliştirdikleri cerrahi teknikle Antalya'da düzenlenen 6. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi'nde video bildiri dalında birincilik ödülüne layık bulundu.

PAÜ Tıp Fakültesinden yapılan yazılı açıklamada, PAÜ Üroloji Anabilim Dalı'nın yaklaşık 4 yıldır yanak içinden doku alarak yaptığı idrar yolu (üretra) darlığı ameliyatlarındaki başarılı serilerin, üroloji alanında dünyanın en önemli dergilerinden "World Journal of Urology"de yayımlandığı belirtildi.

Öğretim üyelerinin son olarak katıldıkları Antalya'daki 6. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi'nde video bildiri dalında birincilik ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Aybek, kadınlarda bu sorunun oldukça nadir görüldüğünü ve tanısının zor olabildiğini ifade ederek, "Anabilim dalımızda erkeklerde idrar yolu darlıklarını oldukça başarılı bir şekilde tedavi ediyoruz. Erkek hastalardaki deneyimimizi kadın idrar yolu darlıklarında uygulayarak yeni bir teknik geliştirdik. Bu yöntemle ameliyat ettiğimiz 7 hastanın tamamında başarılı sonuçlar elde ettik. Ödül aldığımız için de çok mutluyuz." dedi.

Doç. Dr. Zümrütbaş da bu ödülü almalarında katkısı olan ekip üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA