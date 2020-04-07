PAÜ'lü öğretim görevlileri ve öğrenciler virüsle mücadelede tezgahlarının başına geçti
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Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Moda, Güncel

PAÜ'lü öğretim görevlileri ve öğrenciler virüsle mücadelede tezgahlarının başına geçti

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DTBMYO) Tasarım Bölümü öğretim görevlileri ve gönüllü öğrenciler, korona virüsle mücadele için tezgahların başına geçerek sağlık çalışanları için maske ve cerrahi önlük dikmeye başladı.

07.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:36
PAÜ'lü öğretim görevlileri ve öğrenciler virüsle mücadelede tezgahlarının başına geçti

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DTBMYO) Tasarım Bölümü öğretim görevlileri ve gönüllü öğrenciler, korona virüsle mücadele için tezgahların başına geçerek sağlık çalışanları için maske ve cerrahi önlük dikmeye başladı.

PAÜ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DTBMYO) Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Kutlu ve gönüllü program öğrencileri, DTBMYO idari personelinin de desteği ile sağlık çalışanları için maske ve cerrahi önlük üretimine başladı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak kabul edilen korona virüs (Kovid-19) ile etkin bir şekilde mücadele sürüyor. Salgının yayılmasının önüne geçmek ve hastaları, tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmak için yoğun gayret gösteren sağlık çalışanlarının virüse maruz kalmamaları için çok sayıda kurum ve kuruluş, ürettikleri malzemelerle sağlık çalışanlarına bu mücadelelerinde destek veriyor.

PAÜ DTBMYO Moda Tasarımı Programı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Kutlu ve gönüllü öğrenciler, DTBMYO idari personelinin de desteğini alarak maske ve cerrahi önlük üretimine başladı.

Projeye, başta Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere üniversite yönetiminin maddi ve manevi büyük destek verdiğini ifade eden Kutlu, yine kurum ve kuruluşların yanı sıra özel şirketlerin de katkı sağladığını belirtti.

"Ürünlerimizi en kısa sürede sağlık çalışanlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz"

Kutlu, projeye gönüllü öğrenciler ve idari personellerin destek verdiğini kaydederek, sağlık çalışanlarının virüsten korunmaları adına maske ve önlük üretimine başladıklarını ifade etti. Kutlu, "Öğrencilerimiz ile birlikte üretimlerimizi, virüsten korunma adına, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştiriyoruz. Farklı kurum ve kuruluşlar ile okullar ve özel sektörden firmalar malzeme ve kumaş desteğinde bulundu. Öğrencilerimizin üretim sırasında kullanabilmeleri için bizlere yüz siperliği tedarik eden firma ve okullar oldu. Bu süreçte ürettiğimiz maskeler ve korumalı cerrahi önlükleri en kısa sürede sağlık çalışanlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Desteklerinden dolayı Başta Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere emeği geçen, Üniversite Yönetimimize, DTBMYO Müdürümüz Prof. Dr. Raşit Urhan, Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Velittin Kalınkara, idari personellerimiz, öğrencilerimiz Ümmü Kanyılmaz, Erkan Sarıca, Sündüz Abban ve Sedef Sena Sağlam'a, destek veren kurumlar ile firmalara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"İlk etapta 2 bin maske ve 200 cerrahi önlük üretilecek"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan, DTBMYO Müdürü Prof. Dr. Raşit Urhan ise şunları söyledi:

"Mücadele açısından ne gibi katkı sağlayabiliriz düşüncesi içeresindeyken Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın önerileri doğrultusunda, sağlık çalışanlarımıza katkı sağlamak amaçlı, medikal maske ve önlük üretimi projemizi hayata geçirdik. Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Kutlu ve Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Akduman hocalarımız ile görüştüm. Hocalarımız bu projenin içinde yer almaktan memnun olacaklarını ve öğrencilerimizin de üretim sürecine gönüllü olarak katkı sağlamak isteyeceklerini söylediler. Rektör Bağ, üretim için gerekli olan eksikliklerimizi tamamladı ve biz projeyi hayata geçirdik. Bunun yanında farklı kurum ve şirketlerden de projemize çeşitli destekler geldi."

İlk etapta 2 bin maske ve 200 cerrahi önlük üretecek olan ekip, maske ve cerrahi önlükleri PAÜ Hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının yan sıra Denizli'deki diğer hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına ulaştıracak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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