PAÜ'lü öğrenciler 100 fidanı toprakla buluşturdu

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) okuyan doğa dostu öğrenciler mezun olurken üniversite yerleşkesinde 100 adet fidanın toprakla buluşturdu.

PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nun doğa sevdalısı öğrencileri Mehmet Ali Şeker ve Meriç Yönce'nin önerisiyle, 2018-2019 mezunlarının ve öğretim görevlilerinin katılımı ile üniversite yerleşkesinde bulunan yeşil alana 100 adet çam ağacı fidanı dikimi gerçekleşti.

Konu hakkında açıklama yapan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ümmühan Baş Aslan, "2019 mezunları adına "FizyoDoğa19" etkinliği adı altında göl bahçe çevresine ağaç dikimini yaptık ve önümüzdeki yıllarda bu etkinliğimizi devam ettirip geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu dördüncü sınıf öğrencileri, dönem arkadaşları ile birlikte gerçekleştirdikleri son etkinlik olması nedeniyle hüzünlü olduklarını ancak okullarından ayrılırken arkalarında bir fidan bırakacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Öğrenciler toprakla buluşturdukları fidanların büyüdüğünü görmek için mezuniyetten beş yıl sonra bir araya gelmeyi planlıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA