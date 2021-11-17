PAÜ'lü Bilim İnsanları İklim Değişikliği Konferansında Deniz Kaplumbağaları Paneli Düzenledi

TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Türkiye Pavilyonunda gerçekleşen panele İtalya'dan Dr. Paolo Casale, PAÜ Öğretim Görevlisi ve DEKAMER Koordinatörü Doğan Sözbilen, İngiltere Exeter Üniversitesi'nden Dr. Robin Snape ve Dr. Emily Duncan ile Swensa Üniversitesinden Dr. Nicole Esteban katıldı.

Prof. Dr. Yakup Kaska, açılış konuşmasında iklim değişikliği nedeniyle gözlenen sıcaklık artışlarının deniz kaplumbağaları üzerinde gözlenen ve gelecekte gerçekleşecek olumsuz etkilerinin altını çizerken artan denizel kirliliğe dikkati çekti.

Panelde, Akdeniz'de ve dünyada deniz kaplumbağası popülasyonlarının durumu tartışıldıktan sonra kaplumbağaların göç yolları, denizdeki yaşam alanları ve bu alanlarda görülen tehditler anlatıldı. Deniz kaplumbağalarının uydudan izleme ile göç yollarının belirlenmesi ve beslenme alanları üzerine konuşan Doğan Sözbilen ve Dr. Robin Snape, Akdeniz'de öne çıkan özel alanların önemini vurgularken bu alanlarda avcılık, kirlilik ve deniz trafiği gibi tehditlerin artmasının geri döndürülmesi zor zararlar vereceğini belirtti.

Öğr. Gör. Sözbilen: "DEKAMER'de sürdürülen çalışmalar ile birlikte alınacak önlemler konusunda önemli bilgiler toplandı"

Sunumunda, uydudan izleme çalışmalarının bilimsel bilgiyi artırmanın yanında kamuoyu farkındalığı üzerindeki etkisine değinen Öğr. Gör. Sözbilen, iki yıldan uzun süredir izlenen Tuba isimli kaplumbağanın yaklaşık 15 bin km yol kat ettiğini ve haritasının yaklaşık altı milyon izleme aldığını belirtti. Tek bir bireyin izlenmesinin yeterli olmayacağına dikkat çeken Öğr. Gör. Doğan Sözbilen, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle son iki yılda izlenmeye başlanan toplam 18 kaplumbağa ile ileride denizel alanlarda alınacak önlemler için önemli bilgiler toplandığını aktardı.

Denizel kirlilik ve iklim değişikliği konularında araştırmalar yapan Dr. Emily Duncan ve Dr. Nicole Esteban ise panelde dünyadaki tüm bölgelerde deniz kaplumbağalarının plastik kirliliğinden etkilendiğini, ölü kaplumbağalarda yapılan çalışmalarda hemen her bölgede deniz kaplumbağalarının plastik yediğini ve ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık problemlerini beraberinde getirdiğini belirtti. Plastik kirliliğinin ayrıca yuvalama kumsallarında sıcaklığın artmasına, dolayısıyla popülasyona katılan erkek bireylerin azalmasına yol açabileceğini belirten konuşmacılar, uygun şekilde kumsal temizliğinin yapılması ve tek kullanımlık plastik kullanımının azaltılmasının önemini vurguladı.

Konuşmaların son bölümünde sınırlar ötesi göçler gerçekleştiren deniz kaplumbağalarının korunması için ulusal çabaların yetersiz kalacağı, bu nedenle uluslararası işbirliklerinin önemli olduğunun altı çizildi.

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