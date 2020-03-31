PAÜ, korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı
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Sağlık

PAÜ, korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı

PAÜ, korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı PAÜ günde 300 korona virüs testi yapabilecek.

31.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:01
PAÜ, korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı

PAÜ, korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı

PAÜ günde 300 korona virüs testi yapabilecek

PAÜ, korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı

Kaynak: İHA

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PAÜ, korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı
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