PAÜ, korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı
PAÜ, korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı PAÜ günde 300 korona virüs testi yapabilecek.
31.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:01
PAÜ, korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı
PAÜ günde 300 korona virüs testi yapabilecek
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA