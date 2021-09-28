PAÜ Hastanesinde Masa Başı ve Uygulamalı HAP Tatbikatı Başarıyla Uygulandı

Masa başı ve uygulamalı tatbikat senaryosu olarak ilimiz veya hastanemizde meydana gelebilecek Kimyasal, Radyolojik, Biyolojik ve Nükleer (KBRN) saldırı ve bulaşlara karşı hastanemiz ekiplerinin hazır olma ve müdahale yöntemleri başarıyla uygulandı. Senaryo ise; hastanemiz Sterilizasyon ünitesinde kimyasal saçılma meydana gelmesiyle personellerin kimyasal maddeye maruzasyonu sonucu hastanemiz afet planında görevli KBRN ekiplerinin olaya müdahalesi planlandı. Kimyasal saçılmanın olmasından kısa bir zaman sonra toplanan hastane afet planında görevli ekipler hastane afet yöneticisi başkanlığında, operasyon, planlama, lojistik, halkla ilişkiler, kurumlar arası koordinasyon, iş güvenliği uzmanı, tıbbi etik kurulu ve finans olarak gruplara ayrılmış dakika dakika yaşanan gelişmelerle ilgili strateji geliştirerek, hastanenin hizmetlerinin sürdürülmesinin devamını sağladılar. Bu senaryo önce masa başı tatbikatta uygulanmış ertesi gün ise uygulamalı olarak başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat sonrasında grup sözcüleri tatbikat anında yaptıkları grup çalışmalarının değerlendirmelerini hastane afet yöneticisi ve tatbikat katılımcılarına sundular.

PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk YÜKSEL tatbikata katılan İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Ekiplerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederek bu tür tatbikat çalışmaları sayesinde her yıl kendilerini geliştirdiklerini belirtti.

PAÜ Hastane Md. Yardımcısı ve Hastane Afet Yönetimi Birim Sorumlusu Osman Dirmilli PAÜ Hastaneleri olarak meydana gelebilecek afetlere karşı her zaman hazırlıklı ve eğitimli ekiplerle tatbikatların devam edeceğini belirterek afetsiz günler yaşanmasını diledi.

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