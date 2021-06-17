Paü Hastaneleri Osb Polikliniğinde Yerinde Aşılama Çalışmaları Başlatıldı

Sağlık Bakanlığının yerinde aşılama çalışmaları kapsamında Pamukkale Üniversite Hastaneleri OSB Polikliniğinde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel yer aldı.

Sağlık Bakanlığının yerinde aşılama çalışmaları kapsamında Pamukkale Üniversite Hastaneleri OSB Polikliniğinde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel yer aldı.

OSB Polikliniğinde Günde Bin 250 Kişiye Aşı Uygulanacak

Kısa bir süre önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" açıklaması çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri OSB Polikliniğinde yapılan hazırlıklar tamamlandı. Bugün başlayan yerinde aşılama uygulaması kapsamında PAÜ Hastaneleri OSB Polikliniğinde günde yaklaşık bin 250 kişi aşı olabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulun Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti: "Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinin Pandemi döneminin başından bu yana başta İlimiz olmak üzere bölgemize ve tüm Türkiye'ye verdiği sağlık hizmeti yadsınamaz niteliktedir. Pandeminin zorlu sürecinin yanında, Üniversite Hastanemizin tüm alanlarda sunduğu sağlık hizmetleri de başarılı bir şekilde sürmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu başarı tüm sağlık çalışanlarımızın ortak gücü ile gösterdikleri seferberliklerinin bir başarısıdır. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın kısa bir süre önce gerçekleştirdiği yerinde aşı uygulaması çalışmaları kapsamında bizler de Pamukkale Üniversitesi Yönetimi olarak hızlıca hazırlıklarımızı tamamladık. Halkımızın aşı kampanyasına gösterdiği teveccüh bizleri son derece mutlu etti. Sağlık Bakanlığımızın aşıları temin etmesi aşılama kampanyasına büyük katkı sağlamıştır. Biz de Pamukkale Üniversitesi olarak tüm imkanlarımızla Sağlık Bakanlığı'nın yanında yer alıyoruz. Bu kampanyaya Üniversite Hastanemizin yanında Organize Sanayi Bölgesi Polikliniğimizle de destek olacağız. OSB'de önemli sayıda çalışan işçilerimiz var. Onların, en kısa sürede aşılanması için bu planlamayı gerçekleştirdik. Üniversite Hastanemizin Organize Sanayi Bölgesi Polikliniğinde bugün başlayan yerinde aşı uygulaması kapsamında günde yaklaşık bin 250 kişi aşı olabilecektir. Bu uygulama için Üniversite Hastanemiz Başhekimliği tarafından gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarında emeği geçen başta PAÜ Hastaneleri Başhekimimiz Prof. Dr. Selçuk Yüksel olmak üzere tüm hocalarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıkla aşılama çalışmalarını tamamlamayı ve herkese sıhhat temenni ediyorum. "

Kaynak: Habermetre