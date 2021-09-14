PAÜ Hastaneleri ISO/IEC 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi / ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelerini aldı
FQC Uygunluk Değerlendirme Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimde ayaktan ve yatan hastalara teşhis ve tedavi süreçleri incelendi.
FQC Uygunluk Değerlendirme Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimde ayaktan ve yatan hastalara teşhis ve tedavi süreçleri incelendi. Teşhis ve tedavi süreçlerinin devamlılığı açısından teknik ve alt yapı destek hizmeti faaliyetleri ile bilgi güvenliği, bilgiye güvenli erişilebilirlik şartlarının uyumu onaylanmıştır. Prof. Dr. Selçuk Yüksel denetimde başarıya imza atan Kalite Direktörü Doç. Dr. Mustafa Çelik'e, ekibine ve tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.
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