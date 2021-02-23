Pau Gasol, 20 yıl sonra Barcelona'ya geri döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pau Gasol, 20 yıl sonra Barcelona'ya geri döndü

23.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:38
Pau Gasol, 20 yıl sonra Barcelona'ya geri döndü

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 40 yaşındaki İspanyol basketbolcu Pau Gasol'un 20 yıl sonra eski takımına geri döndüğünü ve kendisiyle 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli sözleşme imzaladığını duyurdu.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 40 yaşındaki İspanyol basketbolcu Pau Gasol'un 20 yıl sonra eski takımına geri döndüğünü ve kendisiyle 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli sözleşme imzaladığını duyurdu.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, sakatlıktan dolayı Mart 2019'dan bu yana hiçbir maçta forma giymeyen Gasol'un, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un yönetiminde parkelerde mücadele edeceği bildirdi.

Kariyerine Barcelona takımında başlayan Gasol, 1999-2001 yılları arasında bu formayla 2 lig ve 1 Kral Kupası kazanarak, toplam 108 maçta oynamıştı.

Gasol, daha sonra NBA'e giderek, burada sırasıyla Memphis Grizzlies (2001-2008), L.A. Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2018), Milwaukee Bucks (2018-2019) ve Portland Trail Blazers (2019-2020) takımlarında forma giymişti.

NBA'de iki şampiyonluk yaşayan ve 6 kez All-Star maçında forma giyen Gasol, ABD liginde geçirdiği 18 sezonda toplam 1362 maçta oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Kadir Topbaş Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Meghan Markle Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart Manisa Göztepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pau Gasol, 20 yıl sonra Barcelona'ya geri döndü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 20:44:49. #1.16#
title