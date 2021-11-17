PAÜ'den Çocukların Eğitimdeki Başarısını Artırmaya Yönelik Proje

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asiye İvrendi'nin yürütücüsü olduğu, Okul Öncesi Dönemde Öz-Düzenleme Becerilerini Destekleme TÜBİTAK-4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen, Öğretmenden Çocuğa isimli proje ile okul öncesi öğretmenlerine destekleme eğitimleri verildi.

Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen ve 5 gün süren etkinlik süresince Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Denizli il merkezindeki resmi anaokullarında ve anasınıflarında görev yapan 4-5 yaş grubu okul öncesi öğretmenleri, oyun temelli öz-düzenleme müdahale programı ve günlük uygulamalarında öz-düzenlemeyi destekleme ile ilgili eğitim aldı. Bu proje kapsamında ayrıca seminerler, çalıştay ve oyunlaştırma etkinlikleri düzenlendi.

Prof. Dr. İvrendi: "Öz-düzenleme, okul başarısızlığını engellemenin bir yolu olarak kabul edilmektedir"

Erken çocukluktaki ve gelecek yıllardaki öğrenmeyi etkileyen öz-düzenleme becerilerinin, temelleri yaşamın ilk yıllarında atıldığı için projenin hedef kitlesini özellikle 4-5 yaş grubu okul öncesi öğretmenleri olarak belirlediklerini ifade eden Prof. Dr. Asiye İvrendi, projelerini şöyle özetledi. "Duyguları, düşünceleri ve davranışları kontrol etme ve yönetme becerisi olarak tanımlanan öz-düzenleme, özellikle erken çocuklukta; dil, okuryazarlık ve matematik becerilerini desteklemekte ve çocukların sonraki eğitim kademelerindeki başarılarını etkilemektedir. Öz-düzenleme erken çocukluğun temel gelişimsel başarısıdır. Bu becerilerin desteklenmesi okul başarısızlığını engellemenin bir yolu olarak kabul edilmektedir. Bu projenin temel amacı, okul öncesi öğretmenlerinin öz-düzenlemenin kavramsal temellerine yönelik farkındalıklarını artırmak ve çocukların öz-düzenleme becerilerini desteklemeye yönelik olan bir müdahale programını kendi sınıflarında uygulamaya yönelik deneyim edinmelerini sağlamaktır. "

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