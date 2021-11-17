PAÜ'den Çocukların Eğitimdeki Başarısını Artırmaya Yönelik Proje
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asiye İvrendi'nin yürütücüsü olduğu, Okul Öncesi Dönemde Öz-Düzenleme Becerilerini Destekleme TÜBİTAK-4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen, Öğretmenden...
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asiye İvrendi'nin yürütücüsü olduğu, Okul Öncesi Dönemde Öz-Düzenleme Becerilerini Destekleme TÜBİTAK-4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen, Öğretmenden Çocuğa isimli proje ile okul öncesi öğretmenlerine destekleme eğitimleri verildi.
Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen ve 5 gün süren etkinlik süresince Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Denizli il merkezindeki resmi anaokullarında ve anasınıflarında görev yapan 4-5 yaş grubu okul öncesi öğretmenleri, oyun temelli öz-düzenleme müdahale programı ve günlük uygulamalarında öz-düzenlemeyi destekleme ile ilgili eğitim aldı. Bu proje kapsamında ayrıca seminerler, çalıştay ve oyunlaştırma etkinlikleri düzenlendi.
Prof. Dr. İvrendi: "Öz-düzenleme, okul başarısızlığını engellemenin bir yolu olarak kabul edilmektedir"
Erken çocukluktaki ve gelecek yıllardaki öğrenmeyi etkileyen öz-düzenleme becerilerinin, temelleri yaşamın ilk yıllarında atıldığı için projenin hedef kitlesini özellikle 4-5 yaş grubu okul öncesi öğretmenleri olarak belirlediklerini ifade eden Prof. Dr. Asiye İvrendi, projelerini şöyle özetledi. "Duyguları, düşünceleri ve davranışları kontrol etme ve yönetme becerisi olarak tanımlanan öz-düzenleme, özellikle erken çocuklukta; dil, okuryazarlık ve matematik becerilerini desteklemekte ve çocukların sonraki eğitim kademelerindeki başarılarını etkilemektedir. Öz-düzenleme erken çocukluğun temel gelişimsel başarısıdır. Bu becerilerin desteklenmesi okul başarısızlığını engellemenin bir yolu olarak kabul edilmektedir. Bu projenin temel amacı, okul öncesi öğretmenlerinin öz-düzenlemenin kavramsal temellerine yönelik farkındalıklarını artırmak ve çocukların öz-düzenleme becerilerini desteklemeye yönelik olan bir müdahale programını kendi sınıflarında uygulamaya yönelik deneyim edinmelerini sağlamaktır. "
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