PAÜ'den Bu Yıl 7 bin 849 Öğrenci Mezun Oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), ters yüz eğitim modeli ile sürdürdüğü 2020-2021 eğitim öğretim yılını, Gölbahçe Tören Alanı ve ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarında düzenlediği mezuniyet törenleriyle sonlandırdı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), ters yüz eğitim modeli ile sürdürdüğü 2020-2021 eğitim öğretim yılını, Gölbahçe Tören Alanı ve ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarında düzenlediği mezuniyet törenleriyle sonlandırdı. Törenlerde, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan öğrencilerin mezuniyet coşkusuna ortak olurken, Denizli Valisi Ali Fuat Atik başta olmak üzere il protokolünden de isimler, öğrencilerin bu mutlu günlerinde onları yalnız bırakmadı.

İlk Mezunlarını Verdiler

2020-2021 eğitim öğretim yılında, Diş Hekimliği Fakültesi, Çameli MYO, Çardak OSB MYO, Sarayköy MYO, Serinhisar MYO ve Tavas Sağlık Hizmetleri MYO ilk mezunlarını verirken, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürecek olan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ise son kez öğrencilerini mezun etti.

Rektör Kutluhan ile Birlikte İl Protokolü Mezunların Sevincine Ortak Oldu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İ. İ. B. F) Mezuniyet Töreni'ne katılan ve mezun öğrencilere hitaben konuşma gerçekleştiren Denizli Valisi Ali Fuat Atik buradan mezun olan öğrenciler arasından ileride ülke yönetiminde söz sahibi olacak bürokratların olması temennisini dile getirirken, bu fakültenin öğretim üyelerinin oluşturduğu temelin ardından binayı yükseltmenin ve süslemenin artık mezunların elinde olduğunu ifade etti. Vali Atik: "Hayat, sizler için burada yeni başlıyor. Burada kazandığınız akademik birikimi, hayatın neresinde olmak istediğine bağlı kalacak şekilde kullanacaksınız. Yorulacaksınız, kolay olmuyor ve bir yerlere kolay gelinmiyor. Ama kıymetli hocalarının sizlere kazandırdığı bu alt yapıyı çok iyi değerlendirin ve ileride yerimizi sizlere bırakalım ve sizlerle gurur duyalım. " diye konuştu.

Konuşmasının ardından Denizli Valisi Ali Fuat Atik İ. İ. B. F. fakülte birincisi Zafer Koçyiğit'e belge ve hediyelerini takdim etti.

Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne katılan ve gerçekleştirdiği konuşmasında geleceğin hekimlerini tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Hiç tartışmasız tıp fakülteleri en başarılı öğrencilerimizin tercih ettiği fakültelerdendir. Tıp fakülteleri, vermiş oldukları hizmet alanında da çok çok önemlidir. Gençlerimiz, inşallah önce insanlığa sonrasında ise vatanına faydalı olacaklardır. Sizler, hastalarınıza bir bakıma yol gösterici olacaksınız. Sabırla hizmet etmeye edin. " dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan konuşmasının ardından Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Gülşah Yaylacı'ya belge ve hediyelerini takdim etti.

Rektör Kutluhan: "Hayatın Rehberi olan Bir Üniversitenin Ferdisiniz"

Fakülte ve MYO Mezuniyet Törenlerine katılarak mezunların coşkusuna ortak olan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan mezun öğrencilere hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında meslek ve sosyal hayatlarında mezunlara başarılar dilerken, çalışkan olmanın, işini severek yapmanın, gayret göstermenin önemine dikkat çekti. İşini daha güzel yapmanın iyi yerlere gelebilmek için önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Kutluhan, MYO öğrencilerinin aldıkları nitelikli eğitimlerin sonucunda her birinin alanlarında bilgili, mesleki beceri ve özgüvenleri yüksek birer aranan eleman olduklarını söyledi. Öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen başta öğretim üyeleri olmak üzere tüm Pamukkale Üniversitesi mensuplarına teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, öğrencilerin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan aileleri de tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Kutluhan öğrencilere, "hayatın rehberi olan bir üniversitenin ferdi olarak bu vizyonu hayatınızın her alanında uygulayın ve bilimden asla sapmayın" dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile birlikte Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu, fakülte ve yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere belge ve hediyelerini takdim etti.

PAÜ'den bu yıl; fakültelerden 5 bin 174, enstitülerden 316, meslek yüksekokullarından 2 bin 84 ve yüksekokullarından 275 olmak üzere toplam 7 bin 849 öğrenci mezun oldu.

Okumanın Yaşının Olmadığını Başarıları ile İspatladılar

Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Programını 62 yaşındaki Emekli Astsubay Ali Karagündüz birincilikle bitirirken azmi ve başarısı gençlere örnek oldu. Daha önce Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümünü bitiren Ali Karagündüz, aynı zamanda bir ultra maraton koşucusu olarak yurt içi ve yurtdışında çeşitli yarışmalarda ödüller aldı. Ultra maratondaki dayanıklılık ve kararlılığını öğrenim hayatına da yansıtan Karagündüz, elde ettiği başarı ile istenildiği takdirde neler başarılabileceğini gösterdi. Programdan mezun olmaya hak kazanan 12 öğrenciden biri olan Ali Karagündüz'e ödülünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar takdim etti.

Elde ettiği birincilik ile ilgili olarak duygularını paylaşan Ali Karagündüz "Maraton koşan insan birçok şeyi başarabilir. Maraton bir yerde acıya dayanma sanatıdır. Bu başarımda emeği olan başta ailem olmak üzere desteklerini esirgemeyen arkadaşlarıma ve hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Honaz MYO'da Hizmetli kadrosunda görev yapan 51 yaşındaki Hakan Şahan ise Honaz MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümünden Bölüm İkincisi ve Pazarlama Programından Program Birincisi olarak mezun oldu.

Kaynak: Habermetre