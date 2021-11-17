PAÜ'de YSC Kullanım Eğitimleri Verildi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)'de Kınıklı Yerleşkesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarında, Yangın Söndürme Cihazı (YSC) Kullanım Eğitimleri düzenlendi. Yangın türleri, olası bir yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği ve YSC kullanımı ile ilgili verilen teorik eğitimlerin ardından katılımcılar, kontrollü çıkarılan yangınlara YSC ile müdahalede bulundu. PAÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Sivil Savunma Uzmanı Hanım Girdal tarafından verilen eğitimlere 445'i personel, 391'i öğrenci olmak üzere toplam 836 kişi katıldı. Eğitimler sonucunda bir yandan katılımcılar olası bir yangına müdahale konusunda bilgi sahibi olurken, diğer taraftan da üniversitede farklı noktalarda, bir yangın durumunda kullanılmak üzere hazır bekletilen ancak yenileme zamanı gelen yangın söndürme tüpleri de değerlendirilmiş oldu.

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