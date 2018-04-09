Paü'de Otizm Etkinlikleri

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) 'Otizm Eylem Planı' çerçevesinde 4 gün boyunca etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye'nin ilk Otizm Dostu Üniversitesi olan Pamukkale Üniversitesi'nde, 'Otizm Eylem Planı' çerçevesinde hedeflenen çalışmaların Denizli'de hayata geçirilebilmesi için yapılması gerekenler konuşuldu. Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç, "Pamukkale Üniversitesi'nin sahip olduğu birikimi, özel çocuklarımızın ve de ailelerimizin yararına olacak şekilde harekete geçirilmiş olmasını son derece anlamlı ve mutluluk verici buluyorum" şeklinde konuştu.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç'in imzaladığı işbirliği protokolü çerçevesinde Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümlerinde görev yapan PAÜ akademisyenleri ve Denizli Otizm Derneği yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği toplantıda; öğretmenler, öğrenciler ve veliler olmak üzere üç farklı hedef kitleye yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı.

Otizm farkındalık ayı olan Nisan ayı boyunca, Denizli Otizm Derneği'nin katkılarıyla Pamukkale Üniversitesi'nde pek çok etkinlik düzenleneceğini belirten Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru, Otizm Farkındalık Etkinlikleri'ne yönelik katkılarından dolayı Eğitim Fakültesi'nin değerli öğretim üyelerine ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu ile Genç Eğitimciler Topluluğunda aktif görev üstlenen öğrencilere teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Duru, "14 Nisan Cumartesi günü Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın bizzat katılım göstereceği etkinliklere, üniversitemiz öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin yanı sıra, özel çocuklarımız ve aileleriyle birlikte tüm Denizli halkımız davetlidir" şeklinde konuştu.

Otizm Farkındalık Etkinlikleri Kapsamındaki 10 Nisan ile 14 Nisan arasında gerçekleştirilecek, konferans,film gösterimleri "Uçurtma Şenliği" ve "Tişört Boyama" etkinlikleri, düzenlenecek. - DENİZLİ