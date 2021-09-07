PAÜ'de Koronavirüs Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi A Blok Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, PAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi A Blok Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, PAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, dekanlar, idari yöneticiler ve akademisyenler katıldı.

Yüz yüze eğitimin başlayacağı yeni eğitim öğretim yılı için düzenlenen Koronavirüs Komisyonu Toplantısı, kampüs içinde akademik ve idari birimlerde alınması planlanan tedbirler hakkında Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Sarı'nın gerçekleştirdiği sunum ile başladı. Pandemi ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve YÖK genelgeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalar kapsamında Doç. Dr. Sarı, gerçekleştirdiği sunumda şu konuları ele aldı: Her binanın özelliklerine göre hazırlık yapılması, binalarda pandemi kurallarına uyum kontrollerini Kovit 19 mücadelesinde görev yapan hekim ve hemşirelerin gerçekleştirmesi, bina girişlerinde öğrencilerin aşı, PCR ve HES kodu kontrollerinin yapılması, Kovit pozitif vaka çıktığında neler yapılması gerektiği, Kovit pozitif olduğunda eğitimin nasıl devam edeceği, yüz yüze derslerde, laboratuvarda ve bina içlerinde maske zorunluluğu olması.

Rektör Kutluhan: "Pandemi ile mücadelenin bir savaş ruhu ile yapılabilmesi için el birliği yapmalıyız. "

Yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirlerin ele alındığı toplantıda konuşan Rektör Kutluhan: "Pandemi ile mücadelenin bir savaş ruhu ile yapılabilmesi için el birliği yapmalıyız. Gerekli tedbirleri alarak elimizden geleni yapacağız. Her binadan sorumlu olan hocalarımız o binanın dekanı ve yöneticileri ile irtibatlı olacak. Korkuya kapılmayalım, yüz yüze derslerde maskeli şartı var. Öğrenciler de maske takacak. Amfiler de derslerde kullanılsın. Ders saatlerinin süresi önemli olup, yoğunluğu olan fakülteler derslerini farklı saatlerde yapılmalıdır. Yine öğle arası süreleri de farklı saatlerde olmalı. Burada esnek bir ders saati uygulaması getirmeliyiz. Dersler arasında da aralar verilmeli, 30 ile 45 dakika ders işlenmeli ve dersliğin havalandırmasına dikkat etmeliyiz. Sürdürülebilirlik esas olduğunu unutmamalıyız. Eksiklikler varsa bir anca önce giderilmesi için planlamalarımızı yapalım. Topyekün idari ve akademik birim personelleri ve birimleri ile kampüs içi kapalı/açık tüm sosyal alanlarda gerekli tedbirler alınmalı, muhtemel aksaklıklarda anlık durum bildirimi ile gerekenler yapılmalıdır. " dedi.

Toplantıda konuşma yapan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ise "Karantinaya alınması gereken kişiler için yurt kullanılması gerekirse, kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Üniversite ile iş birliği ve diyalog halindeyiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre